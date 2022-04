One Piece Film RED dévoile le nouveau costume spectaculaire de Luffy pour le film

One Piece Film : RED redevient le protagoniste. Après avoir appris de nouveaux détails sur le nouveau film tant attendu basé sur le travail d’Eiichiro Oda à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du manga, qui deviendra le quinzième film de la saga est à nouveau montré avec l’art en couleur de Monkey D. Luffy portant son nouveau costume.

Sur l’affiche, qui complète ainsi le croquis montré il y a des semaines, on peut lire : « Jamais ! Je suis sur une séquence de 183 victoires ! », faisant référence à la séquence de combats du protagoniste, qui se trouve actuellement dans l’un des arcs les plus excitants du manga, l’Arc Wano.

Le film One Piece Film: RED aura un nouveau personnage féminin, dont nous avons également vu l’art en entier, et donnera une grande importance à la figure de Shanks, le Roux, l’un des Quatre Empereurs (Yonkou); Le professeur de Luffy qui a abandonné son chapeau au début de l’histoire. Pourquoi accorder autant d’importance au « D » dans le logo ? La cicatrice de Shanks apparaît. Bientôt nous laisserons des doutes.

One Piece Film ROUGE

One Piece Film : RED sortira le 6 août 2022 au Japon

Quant à l’équipe technique derrière One Piece Film : RED, il convient de noter que Goro Taniguchi reviendra dans la franchise pour la première fois depuis 1998 en tant que réalisateur. Dans le passé, il était en charge de la réalisation du court métrage de 1998 pour le Jump Super Anime Tour (avant la première de la série en 1999). Tsutomu Kuroiwa sera en charge du scénario, comme dans One Piece Film GOLD ONE PIECE FILM GOLD, tandis que dans la production nous aurons Toei Animation et Eiichiro Oda.

One Piece Film : RED sortira dans les cinémas du Japon le 6 août 2022. Nous saurons bientôt quand il atteindra le reste du monde.

On vous dit tout sur One Piece Film RED dans cet article : tout ce qu’on sait sur le film. Les plus de 1 000 épisodes de l’anime One Piece peuvent être vus en entier et avec des sous-titres espagnols sur Crunchyroll.

