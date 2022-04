Nintendo se prononce sur l’avenir de Mario Kart : DLC et philosophie de conception

Le futur immédiat de Mario Kart est déjà prévu dans les bureaux de Nintendo. Après le lancement du Mario Kart 8 Deluxe Bonus Track Pass pour Nintendo Switch, qui se composera de six tranches avec un total de 48 circuits rétro remasterisés d’ici la fin de 2023, les fans de la série de conduite se demandent quand nous aurons le prochain nouveau jeu de la série. Kosuke Yabuki, producteur de Mario Kart, a expliqué dans Nikkei (via Nintendo Everything) la philosophie de conception de ce DLC et comment ils prévoient de développer la série à l’avenir.

Que pouvons-nous attendre des 40 autres pistes remasterisées du Track Pass ?

À partir de ce mois de mars, nous pouvons accéder aux deux premières coupes du Mario Kart 8 Deluxe Extra Track Pass; un total de 8 des 48 pistes remasterisées qui seront incluses dans ce pack d’extension du titre à succès, qui comptait déjà 48 mises en page. Ainsi, fin 2023 les acheteurs du DLC (ou abonnés au Nintendo Switch Online + Expansion Pack) disposeront de 96 circuits. Que nous réservent les 40 autres titres ?

Jardin Céleste (Mario Kart: Super Circuit)

« Le mot » remasterisation « peut ne pas sembler grand-chose, mais nous sommes sûrs qu’il mènera à des expériences nouvelles et uniques, différentes de la façon dont les pistes étaient à l’origine », explique Yabuki, qui donne la disposition Sky Garden de Mario Kart: Super comme un exemple Circuit (2001, GBA), méconnaissable dans sa conception, bien que moins risqué dans sa structure que les autres circuits de Mario Kart 8 Deluxe, qui a osé changer de hauteur et ajouter des éléments tels que l’anti-gravité.

« Les joueurs vont trouver leurs propres souvenirs avec chaque piste, nous avons donc pris soin de ne pas trop les changer. […] Nous voulons honorer la mémoire des joueurs tout en peaufinant l’attrait de chaque piste en tant que propriété intellectuelle. »

Le Coconut Center revient dans Mario Kart 8 Deluxe.

Comment ils prévoient de développer les futurs Mario Karts à l’avenir

Il semble clair que nous n’aurons pas de nouveau Mario Kart (ce que dans l’imaginaire collectif s’appelle Mario Kart 9) avant au moins 2024, puisque le Track Pass se terminera fin 2023. Kosuke Yabuki cite Satoru Iwata, l’ancien bien-aimé président de Nintendo, lors de l’explication de la base de la saga pour l’avenir.

« L’ancien président de Nintendo, Satoru Iwata, avait l’habitude de dire ‘de 5 à 95 ans’. Le but ultime est de créer quelque chose que tout le monde peut apprécier. C’est pourquoi ils ont introduit l’assistant de conduite dans Mario Kart 8 Deluxe, conçu pour les plus petits de la maison. « Les anciens développeurs nous disaient souvent que ‘Mario Kart est un outil de communication compétitif’ ; nous apprécierons toujours le sens de cette phrase », dit-il.

Mario Kart 8 Deluxe est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le titre s’est déjà vendu à plus de 43 millions d’exemplaires ; le plus abouti de la console et de la saga.

source | Nikki ; via Nintendo Tout