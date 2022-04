Pokémon GO – Événement Rocket Retreat : date, bonus, nouveaux Pokémon Noirs et plus

Pokémon GO a lancé son nouvel événement limité mettant en vedette Team GO Rocket, le Rocket Retreat. Pendant quelques jours cette semaine seulement, la nouvelle invasion de la Team GO Rocket accueillera Salandit et Salazzle d’Alola. La Team GO Rocket s’en va-t-elle ? Que se passe-t-il? Jetons un coup d’œil à tous les détails de l’événement, y compris la date, l’heure et les bonus de cette célébration.

Événement Pokémon GO Rocket Retreat : tous les détails

L’événement Pokémon GO Rocket Retreat se déroule du dimanche 3 avril 2022 à 00 h 00 au jeudi 7 avril 2022 à 23 h 59. La Team GO Rocket « se sent plus courageuse que jamais », assure Niantic. « Cette fois, les méchants tentent de préparer la prochaine retraite complète de la Team GO Rocket », développent-ils.

Tout d’abord, il met en lumière l’arrivée de Salandit et Salazzle, de la région d’Alola (on se souvient que le jeu est dans la saison d’Alola) à Pokémon GO pour la première fois.

Nous pouvons trouver Salandit en faisant éclore des œufs de 12 km.

Nous pouvons faire évoluer Salandit en Salazzle femelle avec 50 bonbons.

Shadow Latias est de retour : Giovanni l’aura dans son équipe

Concernant Giovanni, leader de la Team GO Rocket, il est confirmé que jusqu’au 7 avril prochain il inclura Latias shadow/dark dans son équipe. Sa rotation comprend une nouvelle histoire de recherche spéciale au début de l’événement. En avançant dans cette histoire on obtiendra le super radar Rocket, nécessaire pour affronter le chef Giovanni.

Nouveau Pokémon Ombre de la Team GO Rocket

La Team GO Rocket aura de nouveaux Pokémon Obscurs : Ils ont transformé les Pokémon suivants en Pokémon Obscurs. Si nous vainquons les recrues et leurs chefs (Sierra, Cliff, Arlo), nous pouvons les sauver : Shadow Alolan Rattata, Shadow Alolan Sandshrew, Shadow Alolan Exeggutor, Shadow Sudowoodo, Shadow Girafarig et Shadow Numel.

bonus d’événement

La Team GO Rocket apparaîtra plus fréquemment dans les PokéStops et les ballons.

Nous pouvons utiliser une Attaque Chargée TM pour aider les Pokémon Obscurs à oublier l’Attaque Chargée de Frustration.

Enfin, il convient de noter que si nous effectuons des tâches de recherche sur le terrain, nous trouverons Sneasel (il peut être brillant) ou Scraggy (il peut être brillant). On peut aussi acheter un lot spécial pour 1275 Pokécoins avec 10 Potions Maximum, 10 Revives Maximum et 5 Rocket Radars.

