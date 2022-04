Shingeki no Kyojin annonce la partie 3 de sa dernière saison pour 2023

Le réseau NHK, détenteur des droits d’Attack on Titan, a confirmé que l’anime Shingeki no Kyojin verrait son histoire se terminer avec Attack on Titan Final Season Part 3 en 2023. Après le très attendu Episode 87 diffusé ce dimanche, qui a mis fin à Au point de la saison 4 partie 2, les théories des fans se sont réalisées : il n’y aurait pas eu le temps avec un seul épisode pour raconter tout le matériel restant du manga.

Le chapitre 130 du manga (le dernier chapitre du tome #32 de la bande dessinée originale, intitulé A Dawn for Humanity avec 45 pages), narre la grande finale de l’Arc de Guerre Paradis, mais son contenu semblait immense pour un seul épisode (le 87ème ) dans la série MAPPA, qui nous amène maintenant à une partie 3 de la saison finale en 2023. Vous pouvez voir l’art promotionnel de la finale de la saison ci-dessous.

Shingeki no Kyojin Saison 4 (Final) sera divisé en trois parties

Ainsi, après Shingeki no Kyojin – Saison 4 Partie 1, qui de décembre 2020 à mars 2021 nous a offert 16 épisodes ; plus Shingeki no Kyojin – Saison 4 Partie 2, qui depuis janvier nous a offert 12 épisodes supplémentaires, il va falloir ajouter un nombre indéterminé de chapitres supplémentaires pour terminer Shingeki no Kyojin – Saison 4 Partie 3, qui sera la dernière (cette fois définitivement).

Au total, 28 épisodes pour une dernière saison vraiment spectaculaire qui ne veut décevoir personne ; ni aux lecteurs du manga ni à ceux qui n’ont jamais lu la bande dessinée anthologique de Hajime Isayama.

L’attaque des Titans – La dernière saison sera diffusée l’année prochaine 2023 avec un certain nombre d’épisodes à déterminer.

Si vous êtes intéressé à voir les quatre saisons de Shingeki no Kyojin, vous pouvez consulter comment le faire officiellement et en Français dans cet article. De plus, si vous voulez connaître l’histoire à l’intérieur et à l’extérieur des murs, dans ce reportage, nous parlerons du contexte de l’histoire de la série.

Polices | Shingeki TV ; Crunchyroll ; Anime Shingeki