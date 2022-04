Le nouveau PS Plus promet « tous les grands noms » dans sa gamme de jeux

La reformulation de PS Plus arrivera en juin avec un engagement ferme sur le contenu. La fusion de PS Plus et PS Now sera divisée en trois grands niveaux, trois modalités dans lesquelles PS Plus Extra et Premium offriront, entre autres incitations, plus de 400 titres PS4 et PS5 téléchargeables. Selon Jim Ryan, président et chef de la direction de PlayStation, la gamme sera « très solide ».

PS Plus impliquera plus de 200 éditeurs ; petits et grands éditeurs

Dans des déclarations au podcast PlayStation officiel, le manager a décrit ce que nous pouvons trouver dans le PS Plus renouvelé à partir de juin, dont le mode Extra sera la première grande différence par rapport au service tel que nous le connaissions jusqu’à présent (qui se trouve être PS Plus Essential), car il proposera ces 400 titres de la génération passée et actuelle.

« Nous avons une participation massive des éditeurs à ce programme. Nous avons tous les grands noms présents », promet-il. Concrètement, plus de 200 éditeurs importants, dont des éditeurs indépendants et de grandes entreprises du secteur ; qui étaient déjà largement impliqués dans PS Now.

Nous ne connaissons pas encore la gamme de jeux PS4 et PS5 de PS Plus Extra; Les classiques Premium non plus. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sera présent au lancement.

Pour le moment, nous connaissons les noms suivants pour PS Plus Extra : Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Cette gamme de jeux téléchargeables avec plus de 400 titres PS4 et PS5 sera « une bibliothèque qui sera renouvelée périodiquement », ce qui laisse les portes ouvertes à une rotation de contenu, comme cela s’est déjà produit avec PS Now.

« Nous avons de gros éditeurs, nous avons de petits éditeurs indépendants. Nous avons plus de 200 partenaires qui travaillent avec nous pour mettre leur contenu sur PlayStation Plus, donc la programmation va être vraiment solide. »

PS Plus Essential, Extra et Premium : comparaison des abonnements, prix et différences

Vous pouvez consulter ici les trois modalités d’abonnement avec leur prix et leurs caractéristiques. Aussi, dans cette comparaison nous mettons face à face les trois modalités.

PS Plus : comparaison des abonnements Essential, Extra et Premium

PS Plus Essentiel PS Plus Supplémentaire PS Plus Premium jeux gratuits par mois et, deux matchs. et, deux matchs. et, deux matchs. Jeux de nuage et et et multijoueur en ligne et et et remises exclusives et et et Collection PlayStation Plus et et et Aspects différentiels ? Non, c’est le PS Plus actuel. Tout inclus dans Essential Tout inclus dans Essential et Extra Avantage supplémentaire (1) Non Catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 (téléchargeable) Catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 (téléchargeable) Avantage supplémentaire (2) Non Non Catalogue de 340 jeux supplémentaires pour PSX, PS2, PSP et PS3 (ce dernier uniquement en streaming). démos exclusives Non Non et prix par mois 8,99 € 13,99 € 16,99 € Prix ​​par trimestre 24,99 € 39,99 € 49,99 € prix par an 59,99 € 99,99 € 119,99 €

