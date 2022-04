Les créateurs de League of Legends RPG Ruined King détaillent leur prochain jeu

Après avoir lancé le remarquable Battle Chasers : Nightwar, avec la collaboration du dessinateur Joe Madureira, Airship Syndicate a eu une belle opportunité de la part de Riot Games, leur faisant confiance pour étendre l’univers d’une licence aussi grosse que League of Legends. De cette façon, ce petit studio a profité de la base de son premier jeu pour développer Ruined King, un autre RPG avec des combats au tour par tour et une conception artistique fantastique. Après les deux matchs, ils continueront à parier sur l’aventure, mais cette fois ils essaieront quelque chose de nouveau…

« Un nouveau monde, une nouvelle IP, plein de nouvelles possibilités pour partir à l’aventure en ligne avec des amis. Airship recrute, rejoignez-nous ! », ont-ils déclaré depuis le studio sur Twitter. Ainsi, on découvre que son prochain titre aura une importante composante multijoueur en ligne, en plus d’être une toute nouvelle licence.

Plus de détails dans les offres d’emploi publiées

En ce qui concerne les offres d’emploi publiées, à partir desquelles un peu plus d’informations peuvent également être glanées, il s’ensuit que le jeu est développé sur la base d’Unreal Engine 5, et qu’il sera publié par un éditeur expérimenté dans ce type de jeux en ligne. , bien qu’il n’ait pas été précisé lequel il s’agit. En attendant, il est également possible de lire comment, dans certains postes vacants spécifiques, on parle de combat d’action, avec lequel ils abandonneraient leurs propositions au tour par tour vues jusqu’à présent. De même, ils valoriseront l’expérience dans les jeux triple A, avec lesquels tout indique que l’ambition de ce jeu est plus grande que dans ses versions précédentes.

De plus, sur son propre site officiel, on peut entrevoir quelques arts conceptuels qui semblent appartenir à ce projet, et dans lesquels il est évident qu’ils géreront un style visuel très similaire à celui vu dans les deux Battle Chasers : Nightwar et Ruined King, ainsi que dans le spin-off Darksiders : Genesis.