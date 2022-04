Bandai Namco est intéressé à travailler avec Brandon Sanderson, qui pense déjà à « un Soulsborne »

Brandon Sanderson est un écrivain fantastique bien connu grâce à son travail sur des œuvres telles que The Stormlight Archive, Mistborn, Breath of the Gods et Elantris, entre autres. Et selon la note que Bandai Namco lui a envoyée, d’après ce qu’il a commenté sur sa chaîne YouTube, la société japonaise accueillerait sa suite sur les traces de George RR Martin dans Elden Ring, puisqu’il lui a assuré qu’ils seraient prêt à travailler avec lui.

Récemment, Bandai Namco a envoyé à Sanderson un colis contenant des articles promotionnels Elden Ring, qui comprenait des pièces telles qu’une cape, une épée et une note qui est une déclaration d’intention, puisque la société japonaise exprime son intérêt à « faire quelque chose ensemble ». Un intérêt qui s’est avéré réciproque, puisque l’écrivain n’a pas seulement assuré qu’il aimerait le faire ; Il est allé plus loin en précisant à quoi ressemblerait le projet idéal : « J’ai toujours pensé à un Soulsborne », dit-il.

Soulsborne et Soulslike, les mots à la mode

Bien que la première pierre ait été posée par Demon’s Souls, le véritable phénomène qui a donné naissance à l’un des mots les plus utilisés ces dernières années a été déclenché par Dark Souls. À la suite de son succès, des communautés qui se sont forgées autour de lui et du deuxième volet de la saga, le terme Soulslike a commencé à être utilisé pour définir une formule jouable que nous avons vu appliquée à de nombreux titres tels que Nioh, Salt et Sanctuary, Lords of the Fallen, The surge et bien d’autres. Un peu plus tard, avec l’arrivée du célèbre Bloodborne, il y a ceux qui ont voulu l’inclure dans la définition, adaptant le terme à Soulsborne, comme le dit Sanderson lui-même. Verrons-nous un nouveau mot à l’avenir destiné à inclure Elden Ring?

source | Brandon Sandersson; via la chronique des jeux vidéo (VGC)