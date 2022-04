Héritage de Poudlard | Tous les sorts confirmés dans le jeu

Dans les titres classiques de Harry Potter développés par Electronic Arts, le jeune sorcier avait l’habitude d’attaquer ses ennemis avec le charme Flipendo, un sort qui n’apparaît ni dans les livres ni dans les films, il est donc exclusif à ces jeux vidéo. Dans Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games ne semble pas l’avoir sauvé, mais au cours des 14 minutes de jeu, ils ont présenté certains pouvoirs que nous apprendrons lors de notre séjour à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard.

À l’exception d’un sort sans nom qui permet de préparer des potions, tous les autres pouvoirs sont tirés directement des romans et des adaptations cinématographiques. Ensuite, nous faisons un bref examen des sorts qui ont été publiés jusqu’à présent. Il est fort possible que le catalogue soit étoffé. Et qui sait, peut-être que Flipendo est de retour.

Lumos

La baguette des sorciers peut être transformée en lanterne simplement en prononçant le mot « Lumus ». Automatiquement, l’extrémité supérieure s’allume, comme s’il s’agissait d’un téléphone portable. Si vous ajoutez le mot « Maxima », l’effet est encore plus puissant, car dans ce cas, un flash de lumière intense est produit. Ce dernier n’a pas été vu dans le jeu.

prends soin de toi

Crée un bouclier protecteur qui atténue les sorts ennemis. Dans Hogwarts Legacy, il est représenté comme une bulle qui entoure le protagoniste pendant une période de temps déterminée et finie.

réparation

Hermione Granger a utilisé Reparo pour réparer les lunettes de Harry, qui, comme tout ce que les Dursley lui ont donné, étaient en mauvais état ou réutilisées. Cet enchantement a le pouvoir de réparer presque n’importe quel objet. Après la grande destruction de la Grande Salle que les mangemorts ont perpétrée des années plus tard lors de la bataille de Poudlard, il est clair qu’ils ont dû utiliser Reparo partout.

Petrificus Totalus

Un sort de type offensif qui paralyse complètement la victime. Dans Harry Potter à l’école des sorciers, tout à la fin du livre et du film, Neville Londubat tente d’arrêter ses amis, qui avaient auparavant été punis pour avoir quitté la chambre la nuit (ce qui est strictement interdit). Hermione le paralyse afin d’empêcher le vol de la pierre.

action

Ce sort a été vu dans la bande-annonce du gameplay et est l’un des enchantements les plus importants du système de combat Hogwarts Legacy. Fournit la possibilité d’attirer des objets et des ennemis vers le personnage. En combinaison avec d’autres sorts, les résultats sont intensifiés.

Incendie

Un Moldu a besoin d’une allumette, d’un briquet ou de méthodes plus rudimentaires, mais les sorciers et les sorcières n’ont qu’à dire « Feu » et une flamme de feu jaillit de leur baguette, qui au combat peut brûler à la fois les tissus et la chair. .

Expelliarmus/Descendo

Dans les duels de Poudlard, le sort Expelliarmus est un incontournable des manuels, mais les leçons de Défense contre les forces du mal peuvent être utilisées dans de véritables duels de sorciers. Ce pouvoir arrache la baguette des doigts des adversaires et lance également l’ennemi dans les airs.

Avada Kedavra

Avec la malédiction Cruciatus et la malédiction Imperius, c’est l’un des sorts impardonnables. Si le faisceau de lumière verte du sort Avada Kedavra touche sa victime, il la tue instantanément, sans hésitation. C’est le même sort que Lord Voldemort utilise pour tuer ses victimes, y compris les parents de Harry.

Hogwarts Legacy sortira plus tard cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. A ce jour, il n’est toujours pas confirmé si la version pour l’hybride de Kyoto est native ou dans le cloud. On ne sait pas non plus si vous pourrez passer à la nouvelle génération si vous avez le jeu sur les anciennes consoles.

Vous pouvez consulter ici tous les emplacements confirmés, un autre des articles que Netcost a publiés sur le jeu vidéo tant attendu WB Avalanche.