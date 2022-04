Le PC Gaming Show 2022 est officiel : date et premiers détails de l’événement

Avec la gueule de bois de l’annulation de l’E3 2022 toujours présente, les différentes organisations de jeux vidéo continuent de confirmer les événements auxquels nous pourrons assister cette année. Si quelques minutes après la nouvelle c’est Geoff Keighley qui nous a rappelé l’existence du Summer Game Fest 2022, c’est désormais PC Gamer qui a révélé les premiers détails du PC Gaming Show 2022.

Porte de Baldur 3

PC Gaming Show 2022 : quand est-il et à quoi peut-on s’attendre ?

Le portail PC Gamer a confirmé que le PC Gaming Show 2022 se tiendra le dimanche 12 juin. Bien que les participants ou les titres spécifiques n’aient pas encore été confirmés, l’organisation promet que nous verrons « du matériel de jeu vidéo inédit, des discussions avec les développeurs et de nombreuses annonces passionnantes », comme ils prétendent l’avoir fait depuis la création de l’événement en 2015.

De plus, ils tenaient également à rappeler que malgré l’annulation de l’E3 2022, la diffusion de l’événement sera accompagnée durant ces journées par d’autres diffusions comme le Future Games Show 2022 de GamesRadar+, qui durera 1 heure et proposera nous de nouvelles bandes-annonces et surprises et le Summer Game Fest 2022.

Les événements du jeu vidéo en 2022

S’il est vrai que cette année nous ne profiterons pas de l’E3, au cours des prochains mois, il y aura de nombreux événements de jeux vidéo que nous pourrons suivre. Jusqu’à présent, nous savons que juin sera le point de départ : le Future Games Show 2022 et le PC Gaming Show 2022 auront lieu le 12 juin. De son côté, le Summer Game Fest 2022 de Geoff Keighley fera de même dans le même mois, bien que la date exacte n’ait pas encore été confirmée. Un peu plus tard, en août, la Gamescom 2022 se tiendra entre le 24 et le 28 août, revenant également au format face-à-face. Plus tard, en septembre, nous profiterons à nouveau d’une nouvelle édition du TGS (Tokyo Games Show).

Polices | Salon du jeu PC 2022, GamesRadar +