Jim Ryan (PlayStation) sur l’achat de studios : « nous avons plus de plans »

L’acquisition de studios par de grandes sociétés de jeux vidéo est devenue aujourd’hui l’un des enjeux centraux de l’industrie. Microsoft, Tencent, Sony… Ils cherchent tous des moyens de se développer constamment, et cette fois c’est Jim Ryan, PDG de PlayStation, qui a confirmé l’intention de la société japonaise de continuer à acheter des studios à l’avenir.

Il l’a fait dans l’épisode 427 du podcast officiel PlayStation, dans lequel il a passé quelques minutes à passer en revue les derniers mouvements de l’entreprise, porté par le succès commercial que plusieurs de ses grands projets ont récolté. Une série de réalisations qui leur a permis « d’investir massivement dans la création de contenus », explique-t-il. Une affirmation qui ne fait que ratifier les propos d’Hermen Hult en octobre dernier.

« Nous avons plus de projets »

C’est à quel point Ryan a été énergique, lorsqu’il a été interrogé sur les derniers achats – et à venir – de la société japonaise. « Nous développons nos studios de manière organique et nous nous développons par le biais d’acquisitions. Il y en a eu 5 en 2021, nous sommes actuellement en pourparlers avec Bungie, et nous avons d’autres plans », dit-il.

PlayStation Studios : les dernières acquisitions

L’été de l’année dernière a été marqué, entre autres événements, par le rachat d’Insomniac Games par Sony. C’est le studio créateur des succès Marvel’s Spider-Man et Ratchet & Clank : A Dimension Apart. A partir de ce moment, une série d’acquisitions se succèdent qui ne laissent personne indifférent : Housemarque (Returnal), Nixxes Software, Firesprite (The Playroom VR), Bluepoint Games (Shadow of the Colossus Remake, Demon’s Souls Remake), Valkyrie Entertainment, qui collabore actuellement au développement de God of War: Ragnarok, les studios Bungie et Haven susmentionnés, l’équipe dirigée par Jade Raymond. Dans l’article suivant, nous nous penchons sur chacun d’entre eux.

source | Podcast PlayStation officiel ; via WCcftech