La production de la suite de Joker retardée en raison du script

Après le succès qui en a même fait un phénomène à l’époque, il était clair qu’un jour on verrait une suite à Joker, un film qui emmenait le personnage dans une nouvelle dimension et avait même valu l’Oscar à son acteur, Joaquin Phoenix. Cependant, malgré le fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis sa première, tout indique que cette deuxième partie prendra beaucoup de temps puisque la production a été retardée faute de scénario.

Comme The Ankler recueille, le réalisateur et aussi le scénariste de cette suite à venir de Joker, et réalisateur de l’original, Todd Phillips, n’a pas encore livré même la première ébauche du scénario, ce qui a irrémédiablement retardé tous les processus ultérieurs. Il ne semble pas que le film avance à un bon rythme, puisque l’année dernière, Phoenix lui-même avait précisé qu’il était pour le poste d’incarner le personnage, mais il ignorait totalement si cette suite était en cours.

Le verra-t-on dans le prochain The Batman ?

Alors que nous parlons du Joker de Joaquin Phoenix, The Batman continue de récolter d’excellents résultats au box-office et des résultats critiques dans le monde entier. De toute évidence, on parle déjà de la prochaine itération du Dark Knight, et comment pourrait-il en être autrement, et après avoir vu la scène finale et certaines supprimées, il y a déjà des spéculations sur l’apparition du méchant par excellence. De son côté, Matt Reeves, réalisateur du film, a assuré qu’à l’heure actuelle rien n’est certain.

Cependant, le Joker de l’univers The Batman de Robert Pattinson et Reeves a déjà un nom : celui de Barry Keoghan. Depuis les premiers jours du film Phillips et Phoenix, Joker a été considéré comme une histoire autonome, c’est-à-dire complètement indépendante et sans rapport avec le reste des films DC où elle pourrait apparaître, comme Suicide Squad ou le susmentionné The Batman.

Source : Le chevilleur