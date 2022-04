Ils recréent Mass Effect dans le style Game Boy Advance avec des combats stratégiques

Ces derniers temps, nous avons vu comment le phénomène des démakes, ou révisions à l’ancienne de certains jeux contemporains, a prévalu parmi les fans, Bloodborne de style PlayStation étant l’un des plus spectaculaires. Maintenant, nous pouvons en profiter avec un aspect visuel vraiment attrayant, Advance Effect, une revue de Mass Effect telle qu’elle serait sur Game Boy Advance.

Il a été sur la chaîne avec le nom succinct mais éclairant de 64 Bits où ils ont jugé bon de créer cette vidéo de cinq minutes où nous pouvons voir la première aventure déjà classique de Shepard telle qu’elle aurait été vue sur l’ordinateur de poche Nintendo. Ainsi, la composante aventureuse et de jeu de rôle est maintenue dans ce démake, avec prise de décision incluse, mais étonnamment, ils ont décidé de donner au combat une touche de stratégie au tour par tour comme s’il s’agissait d’une Advance Wars.

Il s’agit déjà de la sixième vidéo de ce trio d’animateurs hollandais, après celles consacrées à d’autres jeux tels que Minecraft, Skyrim, Bioshock Infinite, God of War et Monster Hunter.

Et le nouveau Mass Effect ?

Pendant ce temps, Bioware continue de travailler sur le nouveau Mass Effect, ainsi que sur un nouvel opus de Dragon Age, pour surmonter, espérons-le, l’une des étapes les plus compliquées, ou la plus, de cette étude vétéran. L’accueil mitigé de Mass Effect Andromeda n’était que le début, car Anthem, l’incursion de Bioware dans le service de jeu, n’a pas eu le succès escompté et même la grosse mise à jour qui allait complètement refondre le jeu a été annulée.

Pour le moment, on ne sait pratiquement rien de ce nouvel épisode de la grande épopée galactique, mais l’accueil positif reçu par Mass Effect Legendary Edition, la révision remasterisée de la trilogie originale, montre clairement qu’il s’agit d’une franchise très appréciée et avec des millions de fans partout dans le monde.