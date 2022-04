Voici à quoi ressemble la fusion (échouée) des adolescents Gotenks dans Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball Super : Super Hero attend une nouvelle date de sortie après le retard qu’il a subi en raison du piratage de la Toei, mais le film de Goku et compagnie, qui sortira en 2022 et dont la principale nouveauté sera en cgi, continue de laisser des détails et des éléments que les utilisateurs sont ravis de rencontrer.

Le dernier est l’image officielle d’un distributeur automatique qui a le design de plusieurs personnages du film. Et dedans vient Gotenks, la fusion de Goten et Trunks, sans succès en surpoids. C’est ici:

Gotenks en bas à droite de l’image.

Que la fusion va mal tourner à un moment donné, nous le savons depuis quelques mois. D’abord parce qu’une figurine de gros Gotenks a été montrée sous la forme d’un porte-clés, puis parce que lorsque l’affiche officielle de Dragon Ball Super : Super Hero a confirmé que Goten et Trunks étaient déjà adolescents et avaient grandi, ils sont sortis en faisant la fusion mais en se connectant un faux des doigts

Trunks aux cheveux bleus, Gotenks aux cheveux violets

L’une des curiosités de la fusion est que bien que Trunks ait les cheveux bleus depuis le début de Dragon Ball Super, changeant les cheveux lilas emblématiques du fils de Vegeta venu du futur dans Dragon Ball Z, lorsqu’il fusionne avec Gotenks, il conserve les cheveux lilas si vous regardez l’image officielle qui a été divulguée.

Si à la fin nous verrons Gotenks dans toute sa splendeur ou si les deux fils de Goku et Vegeta seront séparément ceux qui ont le plus d’importance au combat, nous ne le saurons que lorsque le film sortira, qui attend toujours une nouvelle date de diffusion. .