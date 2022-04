Bloodstained : Ritual of the Night ajoute le protagoniste de Child of Light ; Maintenant disponible

Les croisements sont à l’ordre du jour dans les jeux vidéo, et celui que nous vous proposons aujourd’hui ne pourrait pas être plus inattendu. Voici Aurora, le protagoniste de Child of Light, le titre de plateforme RPG sorti par Ubisoft Montréal en 2014, avec lequel vous pouvez désormais jouer à Bloodstained : Ritual of the Night. La mise à jour est déjà disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Dans le cas de Nintendo Switch, elle arrivera bientôt et elle est entièrement gratuite.

Vous pouvez jouer avec Aurora en démarrant une nouvelle partie et sa présence ne se limite pas à un aspect physique ; Elle est capable d’utiliser des faisceaux lumineux comme dans Child of Light et a également l’aide d’Igniculos, la luciole qui l’a accompagnée dans son voyage il y a près de 8 ans. Cet allié amical utilise des sorts magiques pour ralentir les mouvements ennemis et peut même restaurer la santé d’Aurora.

Ensanglantée, la résurrection de Castlevania

C’est ainsi que nous avons intitulé notre analyse lorsque Koji Igarashi a surpris les amoureux de la légendaire franchise Konami qui aspiraient à recevoir un tel jeu. Nous mettons en évidence des éléments tels que trouver « un grand château avec de nombreux coins à explorer », les « possibilités infinies d’adapter l’expérience de jeu à notre goût » et le fait qu’il offre un « titre amusant, stimulant et satisfaisant du début à la fin ». Vous pouvez lire le texte intégral et apprendre tout ce que propose le jeu sur le lien suivant.

Bloodstained: Ritual of the Night est sorti en juin 2019 et est actuellement disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et sur les appareils Android et iOS. Encore une fois, nous vous rappelons qu’Aurora arrivera sur la console de Nintendo un peu plus tard et pour le moment elle n’est pas incluse dans la version mobile.

source | 505 jeux