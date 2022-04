Les personnages d’Elden Ring deviennent des combattants de Tekken 7 grâce à ce mod

Les mods PC ne cessent de nous étonner. Des correctifs techniques qui pourraient bien servir de mise à jour, à toutes sortes de contenus qui mélangent des éléments d’un jeu vidéo avec un autre avec lequel il n’a aucun rapport, comme c’est le cas avec celui que nous vous montrons aujourd’hui : il s’agit des personnages d’Elden Ring, qui peuvent désormais également participer au combat de Tekken 7. Ce mod les transforme en combattants dans les moindres détails.

Ranni the Witch, The Prisoner, Alexander, Malenia, Melina et Radanh, Scourge of the Stars sont quelques-uns des personnages disponibles dans ce curieux mod. Son auteur, Ultraboy, propose même de l’aide à travers Twitter pour tout utilisateur qui veut l’installer et ne sait pas comment le faire. Ensuite, nous vous laissons la vidéo de gameplay, vous pouvez tous les voir en action.

Elden Ring : connaissez-vous déjà son histoire ?

Nous sommes conscients qu’Elden Ring, comme d’autres titres de From Software comme Dark Souls et Bloodborne, est quelque peu énigmatique lorsqu’il s’agit de raconter son histoire. Le lore est plein de nuances, de personnages et d’événements qui valent la peine d’être découverts, même s’il n’est pas toujours facile de suivre le fil. Pour cette raison, chez Netcost, nous avons déjà commencé à publier une série de rapports dans lesquels nous essayons d’explorer l’arrière-plan et les sous-intrigues du jeu. Dans le premier volume, nous nous sommes concentrés sur les Porteurs des Grandes Runes.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Enfin, nous vous rappelons que nous vous proposons également le guide complet du jeu, qui présente déjà 100% du parcours principal, tous les boss fins et une énorme liste d’articles où vous pouvez trouver le moyen d’obtenir des armes, des sorts et des talismans, entre autres contenus. Vérifiez-le sur le lien suivant.

source | TekkenMods ; via Kotaku