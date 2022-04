The Outbound Ghost : c’est le nouveau RPG fantôme inspiré de Paper Mario

The Outbound Ghost a confirmé les plateformes sur lesquelles il sera disponible : PC (Steam), PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One. Il s’agit d’un jeu d’aventure de rôle se déroulant dans un monde plein de fantômes, avec des combats au tour par tour dans le plus pur style Paper Mario, non seulement à cause des graphismes, mais aussi à cause de l’ensemble jouable et des similitudes en termes de système de combat. Le jeu, qui est développé par Conradical Games et sera traduit en Français, sera mis en vente cette année.

The Outbound Ghost : tout ce que vous devez savoir

Le point de départ de l’histoire se déroule à Outbound, une ville fantôme où ses habitants semblent être restés dans le no man’s land, alors qu’ils errent sans but à la recherche de moyens de résoudre des problèmes personnels qu’ils ont eus dans une autre vie. Nous serons chargés de les aider à se transcender, dans le cadre d’un voyage qui s’étendra au-delà de la ville, à travers un monde « riche en profondeur et en détails ».

Le système de combat est pratiquement identique à ce que nous avons vu dans plusieurs épisodes de la saga Paper Mario : nous attaquons, utilisons des objets et des capacités lorsque c’est notre tour, et nous devons également être précis lorsque nous mesurons le timing et que nous appuyons sur le bouton dans le bon moment. En cas de succès, les dégâts infligés seront augmentés ou les dégâts reçus seront réduits lors du blocage.

Les capacités seront basées sur les émotions que nous avons ressenties dans le passé, lorsque nous n’étions pas encore devenus des fantômes. L’étude fait référence à des éléments tels que la jalousie, la bienveillance et le regret, entre autres. Quant aux objets dont nous pouvons nous équiper pour améliorer nos compétences, nous devrons les créer avec les matériaux obtenus après avoir remporté des combats.

The Outbound Ghost arrivera sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One en 2022. Le studio a confirmé que le jeu aura des textes en Français.

