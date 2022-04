Jim Ryan, PDG de PlayStation, estime que le service de jeux sera plus important que les abonnements

Le récent achat de Bungie par Sony montre très clairement la direction dans laquelle l’entreprise se dirige, pariant sur l’un des studios qui a le mieux géré les jeux de service au cours de la dernière décennie grâce à Destiny. En fait, comme Jim Ryan, PDG de PlayStation, l’a déclaré dans une interview, il pense que ce type de produit dominera l’avenir de l’industrie, plus que les services d’abonnement.

Et c’est que malgré l’annonce cette semaine du nouveau PlayStation Plus, la philosophie de Ryan est totalement à l’opposé de la pensée de Phil Spencer, responsable de Xbox, qui estime que les services d’abonnement sont la voie à suivre.

« Le phénomène des jeux de service a considérablement alimenté la croissance de l’industrie du jeu vidéo au cours des dix dernières années », a déclaré Ryan de Games Industry. « Je pense que la tendance aux jeux de service va se poursuivre, et si vous regardez un modèle dans notre catégorie de divertissement, qui est basé sur l’engagement des joueurs pendant une longue période, les jeux de service correspondent mieux à cette idée qu’un service d’abonnement. ».

Le nouveau PS Plus

Les déclarations de Ryan ne signifient pas, loin de là, que Sony négligera les services d’abonnement. Rien de plus, et comme nous l’avons déjà dit, cette semaine, la nouvelle PlayStation Plus a été annoncée, avec trois niveaux différents. Le premier niveau, appelé Essentials, sera fondamentalement le même que ce que nous avons apprécié jusqu’à présent. Pendant ce temps, dans le second, appelé Extra, nous aurons (en plus de ce qui est inclus dans les Essentials) un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5 à télécharger. Enfin, pour tout ce qui précède, au niveau Premium, nous pouvons profiter d’un catalogue de plus de 300 jeux classiques des trois premières générations de PlayStation et PSP.

Source : industrie des jeux