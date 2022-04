The Witcher démarre le tournage de la saison 3 : Henry Cavill présente son nouveau cheval Hector

Au-delà de l’annonce du développement du prochain jeu vidéo de la saga The Witcher, la célèbre série qui adapte les aventures de Geralt de Rivia de Netflix continue avec sa prochaine saison. À tel point que la production de sa troisième saison a déjà commencé dans différents endroits en Italie et en Slovénie, où il a été possible de voir une partie de l’équipe technique et certains protagonistes se préparer à l’action. Même son acteur principal, Henry Cavill, a présenté sur les réseaux sociaux son nouveau cheval Hector, qui serait sa nouvelle monture pour la série.

Premiers tournages en Italie et en Slovénie

Ainsi, et via le portail Redanian Intelligence, un média spécialisé dans les adaptations du travail d’Andrzej Sapkowski, le début d’une production a été confirmé qui durera jusqu’en septembre 2022 si tout se passe comme prévu, commençant également le tournage le même jour qui a commencé la deuxième saison , le 31 mars. À tel point qu’Henry Cavill et Freya Allan ont déjà été vus, ainsi qu’un troisième acteur dont l’identité et le personnage sont un mystère.

Ces premiers jours, le tournage aura lieu dans différents endroits à la frontière entre l’Italie et la Slovénie. Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de détails officiels sur ce que nous pouvons voir dans cette nouvelle saison au-delà des événements qui auront lieu, basés sur Time of Hate, le troisième roman de la saga, comme Lauren Schmidt l’avait anticipé il y a quelques mois Hissrich , le showrunner de la série Netflix.

En octobre dernier, les premiers détails d’une troisième saison étaient déjà avancés, ce qui, selon les responsables, prendra encore du temps à voir, probablement, fin 2022 ou déjà tout au long de 2023.

source | Intelligence redanienne