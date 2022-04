Call of Duty 2.0, c’est la nouvelle « ère » de la saga pour Activision

Activision voit 2022 comme « une opportunité exceptionnelle » autour de la franchise Call of Duty. L’éditeur est ambitieux dans une offre d’emploi déjà pourvue, qui correspondait à un poste vacant de manager dans le marketing d’influence.

« 2022 est une opportunité exceptionnelle pour Call of Duty, avec une gamme extraordinaire d’innovations dans les expériences des joueurs, le jeu multiplateforme, le contenu par abonnement, le développement de jeux mobiles et une évolution vers une communauté active et une connectivité des joueurs », révèle la société. . D’Activision, ils soulignent que tout cela fait partie « de l’ère 2.0 de Call of Duty ».

La nouvelle liste d’emplois d’Activision indique que « 2022 est une opportunité exceptionnelle » avec « une gamme d’innovations dans les expériences de joueur organisées, le jeu multiplateforme, le contenu basé sur un abonnement, le développement de jeux mobiles et une transition vers la connectivité permanente de la communauté et des joueurs » appelé « CoD 2.0 » pic.twitter.com/mljg9dKShl – CharlieIntel (@charlieINTEL) 28 mars 2022

Qu’y a-t-il à l’horizon pour Call of Duty ?

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft ne modifie pas la stratégie de l’éditeur pour les 3 prochaines années. Le 3 février, on apprenait qu' »une nouvelle génération de Call of Duty arrive bientôt ». Un bref tweet d’Infinity Ward a clarifié la situation pour le cours actuel : l’opus 2022 sera développé par les créateurs de Modern Warfare.

Lors des résultats fiscaux du troisième trimestre de l’an dernier, Activision soulignait que le titre faisait partie du « plan le plus ambitieux de l’histoire de la franchise », avec de l’innovation « et un cadre largement attractif ». Aucun détail spécifique sur son lancement n’a été partagé.

Jason Schereier, un journaliste renommé de Bloomberg, révèle qu’il s’agit de Call of Duty : Modern Warfare 2 et que son support sur le marché durera 24 mois, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de nouveau jeu en 2023. Schereier soutient que Treyarch « éprouve des problèmes », votre projet passera donc en 2024.

Parallèlement à ce Modern Warfare 2, le journaliste précise que Call of Duty : Warzone 2 viendra également d’Infinity Ward. Vous pouvez lire les informations complètes et comment le calendrier regarde ce lien.

La source: CharlieIntel