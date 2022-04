Joe Russo révèle combien coûtent vraiment Avengers Infinity War et Avengers Endgame

Avengers Infinity War et Avengers Endgame ont marqué un avant et un après dans le cinéma de super-héros, à la fois dans l’UCM lui-même comme point culminant d’une décennie de films interconnectés et au niveau cinématographique, complétant un projet colossal avec des dizaines de personnages avec leurs interprètes impliqués. Et il a donc été reçu par le public mondial, devenant deux des films les plus rentables de l’histoire. Mais combien ont vraiment coûté les deux projets ? Joe Russo, l’un de ses réalisateurs, a révélé le chiffre dans une récente interview dans le cadre du Festival international du film de St. Andrews, confirmant que le budget pour les deux était beaucoup plus élevé qu’on ne le croyait auparavant.

Deux projets cinématographiques de plusieurs millions de dollars

« Je ne sais pas si les chiffres d’investissement ont été rapportés avec précision dans le passé, mais dans le cas de ces deux films, ils ont chacun coûté plus de 500 millions de dollars. C’est une somme incroyable investie pour deux films », confirme le cinéaste. Et c’est que jusqu’à présent, on pensait que le budget de chacun de ces films était de 500 millions de dollars, ajoutant un investissement total de 1 000 millions de dollars pour les deux crossovers. Désormais, et comme l’assure Joe Russo, l’investissement a largement dépassé ces 1 000 millions, sans préciser le chiffre définitif.

En raison d’un budget aussi élevé, Joe Russo lui-même et son frère Anthony Russo ont relevé le grand défi de donner à Marvel Studios et à Disney un retour sur investissement à la hauteur, ce qui a été amplement rempli avec une collection impressionnante de 4,8 milliards de dollars. « Si vous avez une conscience, vous vous sentez la responsabilité d’obtenir un retour sur cet investissement pour toutes ces personnes qui vous ont donné cet argent », conclut le cinéaste.

Rappelons que dans le cas d’Avengers : Endgame, Avatar a été dépassé en tant que film le plus rentable de l’histoire, une position que le film de James Cameron a récupérée peu après grâce à sa réédition en salles. Le dernier grand blockbuster de l’UCM (avec Sony Pictures) a été Spider-Man: No Way Home en tant que sixième film le plus rentable de tous les temps.

