Halo Infini | L’étude admet qu’ils n’ont pas « répondu aux attentes »

Le multijoueur de Halo Infinite a souffert de nombreux problèmes depuis sa sortie. 343 Industries a retardé la saison 2 jusqu’en mai et certains modes de jeu courants ne seront mis à la disposition des joueurs que plus tard. La communauté a répondu avec indignation, bien que d’après l’étude, elle comprenne la réaction. De plus, ils reconnaissent qu’ils n’ont pas répondu aux attentes de la communauté.

En réponse à un fil Reddit, le directeur de la communication Brian Jarrard a souligné les problèmes qui ont conduit 343 Industries à retarder leur feuille de route.

« Une situation complexe qui demande du temps

« Il y a bien sûr beaucoup de défis et de contraintes », a-t-il répondu. Certes, nous ne sommes pas contents de ne pas avoir pu répondre aux attentes de la communauté. C’est une situation complexe qui va demander du temps à l’équipe pour travailler ». Le responsable de la communication a ajouté ce qui suit : « Pour le moment, l’accent est mis sur la saison 2, nous aurons donc plus [información] à partager dans les semaines à venir.

Parallèlement, l’étude retrace les « plans de production », les coûts, les embauches et autres sujets liés au fonctionnement interne de 343 Industries. « Tout cela se produit, ce qui ne se prête pas à des mises à jour détaillées sur une base régulière. »

Jarrard a assuré qu’ils comprenaient que la patience de la communauté était dépassée. « Franchement, je pense qu’il est compréhensible que vous en ayez marre des mots. Nous avons juste besoin de plus de temps pour que l’équipe ait les détails et que nous les partagions le plus possible. La réaction à ces commentaires n’a pas été trop positive, bien au contraire. Ils reprochent l’absence du mode Forge et du multijoueur coopératif au lancement. Le plan de 343 Industries est d’ajouter le mode Forge pendant la saison 3. D’autre part, la coopération a de nouveau été retardée.

Halo Infinite est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le multijoueur fonctionne sous un modèle de jeu gratuit, donc tout le monde peut le télécharger gratuitement. La campagne, en revanche, est vendue séparément, bien qu’elle soit incluse dans le catalogue Xbox Game Pass.

