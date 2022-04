Jeux gratuits et soldés ce week-end (1-3 avril) : CoD Vanguard…

Nouveau week-end, nouveau lot d’opportunités pour découvrir de nouvelles aventures. Entre le 1er et le 3 avril, vous trouverez une variété de jeux et d’offres sur les principales plateformes de jeux. Découvrez ce qui vous attend sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Call of Duty : Vanguard sur PlayStation, Xbox et PC

Activision ouvre une période d’accès gratuit assez généreuse dans Call of Duty : Vanguard. Vous trouverez la partie multijoueur du titre Sledgehammer disponible sans frais supplémentaires jusqu’au 13 avril. Tous les progrès que vous faites seront stockés au cas où vous décideriez de passer à la version complète. Pour y jouer sur console, vous devez être abonné à PS Plus ou Xbox Live Gold, selon la famille de systèmes sur laquelle vous vous trouvez.

Total War : Warhammer et City of Brass sur PC

L’Epic Games Store continue de soutenir sa promotion de jeux gratuits. Jusqu’au 7 avril prochain, vous trouverez Total War: Warhammer et City of Brass. Lorsque vous les utiliserez, ils resteront liés à votre bibliothèque numérique pour toujours, sans restriction d’aucune sorte.

Jeux d’abonnement

or en direct xbox

Premier jeu

The Elder Scrolls IV : Oblivion

Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville

Monkey Island 2 : édition spéciale de LeChuck’s Revenge

Nanotale – Chroniques de frappe

Guilde de l’Ascension

Turnip Boy commet une évasion fiscale

Galaxie de stylo et de papier

Maison aux 1000 portes : Secrets de famille

Des offres

Playstation

Call of Duty: Vanguard – Bundle multigénération pour PS4 et PS5 pour 51,99 euros (35% de réduction)

Deathloop Deluxe Edition pour PS4 et PS5 pour 44,99 euros (50% de réduction)

Demon’s Souls Digital Deluxe Edition pour PS5 pour 69,99 euros (30% de réduction)

Destiny 2 : The Witch Queen pour PS4 et PS5 pour 31,99 euros (20% de remise)

F1 2021 : Deluxe Edition pour PS4 et PS5 à 16,99 euros (80% de remise)

Xbox

Changer

PC (vapeur)