GTA Online : double bonus dans les courses Car Meet et actualités du 31 mars au 7 avril

Une semaine de plus, Rockstar Games présente les actualités hebdomadaires de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, avec des doubles bonus dans les courses Car Meet, des séries de survie, des missions de contact Lamar et un bunker de marchandises spéciales et en vente, ainsi que des cadeaux, test voitures, prix Wheel of Fortune, remises et avantages Prime Gaming.

Toute l’actualité hebdomadaire de GTA Online

Ainsi, toutes les courses LS Car Meet, y compris Street Racing Series, Pursuit Series et Scrambles, offrent le double de points de réputation Car Meet. De plus, cette semaine, vous pouvez également obtenir des GTA$ et RP doublés dans les missions Survival Series, Lamar Contact Missions, Special Cargo et Bunker Sale. D’autre part, juste pour vous connecter cette semaine à GTA Online, vous recevrez les lunettes carrées entièrement blanches.

D’autre part, les joueurs qui parviennent à terminer dans les 3 premières places lors des 5 courses du LS Car Meet recevront une Grotti Itali GTO, tandis que le prix de la Roue de la Fortune cette semaine à l’Annis Savestra. Nous terminons les véhicules d’essai LS Car Meet, qui sont cette semaine le Declasse Stallion, le Pfister Growler (30% de réduction) et le Bravado Buffalo.

Les remises hebdomadaires incluent 30 % de réduction sur tous les appartements de luxe et 50 % sur tous les produits Ammu-Nation. Les véhicules proposés sont :

Vapid Dominator GTT – 30 % de réduction

Vulcar Warrener HKR – 30 % de réduction

Annis Remus – 30 % de réduction

Pfister Growler – 30% de réduction

Dinka Jester RR – 40 % de réduction

Declasse Empaler – 30% de réduction

Enfin, les Prime Gaming Perks de cette semaine offrent 100 000 GTA$ à ceux qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming.

source | Jeux de rock star