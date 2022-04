Minecraft | Il n’est pas prévu d’implémenter le ray tracing sur les consoles.

Minecraft continue sans l’effet de ray tracing sur les consoles, même si la version la plus récente du jeu vidéo pointait dans la même direction. Cependant, Microsoft a clarifié la question sur le compte officiel du titre sur Twitter. Mojang n’a pas de plans à court terme pour implémenter cette fonctionnalité sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, comme indiqué dans son tweet.

« La version précédente de Minecraft Preview disponible [para miembros] La mise à jour Xbox Insider incluait involontairement un prototype de code de traçage de rayons pour les consoles Xbox. Ce prototype a été supprimé de l’aperçu et ne reflète aucun plan proche pour fournir une prise en charge du ray tracing sur les consoles. »

Ray tracing, mais uniquement sur PC

Tom Warren de The Verge a noté il y a quelques jours dans un tweet que Minecraft avait ajouté des options de traçage de rayons, bien que ces fonctionnalités aient probablement maintenant disparu de la version, du moins les indices officiels du tweet. Pour le moment, la seule version qui a cette option est la version PC. Le studio a annoncé en 2019 qu’il prévoyait de mettre en œuvre le ray tracing, mais à l’époque, il n’avait rien dit sur la version console.

Minecraft est disponible sur plusieurs plateformes, bien que la marque et le studio appartiennent à Microsoft depuis des années. Le jeu peut actuellement être apprécié sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles iOS et Android. Le jeu fait bien sûr partie du catalogue Xbox Game Pass, à la fois console et PC.

Le géant nord-américain a acquis de nombreux studios ces derniers mois. Outre Bethesda, ceux de Redmond s’apprêtent à rendre effectif le rachat d’Activision Blizzard. Cependant, comme dans le cas de Minecraft, les titres de la saga Call of Duty continueront d’être multiplateformes.

