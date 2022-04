Capcom va augmenter le salaire de ses employés de 30% pour leurs excellents résultats

Les employés japonais de Capcom ont de la chance. Les bons résultats financiers de l’entreprise se sont traduits par une augmentation de 30 % du salaire de base de ses travailleurs. Ils mettront également en place un système renouvelé de bonus et d’extras qui seront liés aux performances de l’entreprise sur le marché. Des titres récents tels que Resident Evil Village ou Monster Hunter Rise ont contribué à renforcer l’économie de l’entreprise.

La firme japonaise a également révélé qu’elle améliorerait la rémunération de ses employés et qu’elle renouvellerait la direction des ressources humaines. Une autre des structures qui sera mise en place tentera de faciliter la communication entre les managers. Comme indiqué, il sera dirigé par un responsable des ressources humaines. Tous ces détails seront, comme on pouvait s’y attendre, révélés lorsque Capcom proposera des informations sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2021-2022, qui aura lieu en mai prochain.

Resident Evil Village, en attendant l’extension

Le triomphe de Resident Evil Village et de la saga Resident Evil en général est l’une des raisons pour lesquelles Capcom s’est vanté de sa puissance économique. La société a lancé le jeu vidéo en mai dernier et depuis lors, ils ont vendu 5,7 millions d’unités, un chiffre qui reflète les ventes jusqu’en décembre 2021, il aura donc sûrement connu une augmentation au cours de ces premiers mois de l’année.

Depuis la sortie du titre, les développeurs n’ont ajouté aucun contenu d’histoire supplémentaire. Cependant, lors de l’E3 2021, Capcom a annoncé qu’il travaillait sur une extension, pour laquelle il n’y a toujours pas d’informations officielles. Ce que l’on sait, c’est que l’extension Monster Hunter Rise, Sunbreak, sera mise en vente le 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Resident Evil 2, 3 et 7 seront portés nativement sur les consoles de nouvelle génération, bien que ces améliorations viendront également sur PC.

source | Boulon de jeu