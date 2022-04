Les éditeurs de Dragon Ball et Naruto annoncent une division de jeux vidéo

Shueisha aura sa propre division de jeux vidéo. Cela a été annoncé par l’éditeur dans un communiqué officiel, où ils ont également révélé certains des titres en cours de développement. Ce n’est pas que Shueisha Games possède un studio de développement interne, mais plutôt qu’il a établi des accords avec des développeurs pour publier ses jeux vidéo. Les productions prévues incluent Oni (Kenei Design), Ukiyo (Seaknot Studios), The Tower of Children (Tasto Alpha) et Captain Velvet Meteor: The Jump + Dimensions (Momo-pi-Studio).

Depuis l’entreprise, ils essaieront de soutenir les développeurs, mais aussi de favoriser les collaborations entre les créateurs de jeux vidéo et d’autres auteurs de mangas, romanciers, scénaristes, etc. Ils leur permettront également de créer leurs propres œuvres originales. Il y a actuellement plus de 4 000 développeurs qui font partie du projet Shueisha Game Creator Camp, un projet visant à aider les développeurs indépendants. Le nouveau label s’inscrit dans le prolongement de cette initiative.

Nouveau jeu de One Piece et Dragon Ball

Les droits de jeu vidéo des sagas à succès telles que Dragon Ball, Naruto ou One Piece appartiennent à Bandai Namco, une société qui présente certains titres basés sur ces séries. Son Goku et compagnie continuent de se faire la guerre dans Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoblade 2, tandis que le prochain produit à voir le jour sera Dragon Ball : The Breakers, un multijoueur asymétrique pour consoles et PC.

Bandai Namco vient d’annoncer One Piece : Odyssey, un JRPG développé par ILCA qui racontera une histoire complètement originale, dans laquelle nous rencontrerons des personnages inédits et rencontrerons de vieilles connaissances. Il présente la participation d’Eiichiro Oda, l’auteur original du manga. Comme si cela ne suffisait pas, cela servira à célébrer le 25e anniversaire de la première de la bande dessinée.

Netflix, pour sa part, a révélé qu’il investirait massivement dans ses produits d’anime. Tout au long de l’année 2022, nous profiterons d’environ 40 nouveaux titres, parmi lesquels des séries et des films.

