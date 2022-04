Pokémon GO Fest 2022 a déjà des dates et des lieux ; le festival revient trois ans plus tard

Niantic a confirmé que Pokémon GO Fest 2022 est de retour. Après cet inoubliable Festival 2019 à Dortmund, Chicago et Yokohama, la pandémie a empêché 2020 et 2021 d’organiser en personne le traditionnel Pokémon GO Fest. Heureusement pour les fans — et si la situation sanitaire ne l’en empêche pas —, cet été, l’événement mondial le plus important de l’univers Pokémon GO revient dans trois lieux différents et pour plusieurs jours. Et oui, il y aura un événement mondial auquel nous pourrons tous accéder de n’importe où dans le monde.

Pokémon GO Fest 2022 : dates de célébration, villes et durée

Pokémon GO Fest 2022 aura son propre événement mondial d’une durée de deux jours : le samedi 4 juin 2022 et le dimanche 5 juin 2022. De plus, il y aura un événement final qui se tiendra le samedi 27 août 2022.

Les Pokémon GO Fest 2020 et 2021 ont dû s’adapter à la pandémie et étaient virtuels.

D’autre part, Niantic est heureux d’annoncer qu’il y aura trois événements en face à face au cours des mois de juillet et août, qui feront office de capitales internationales du Pokémon GO Fest 2022 sur les trois principaux continents selon la communauté. de joueurs du jeu vidéo iOS et Android à succès : Berlin (Allemagne), Seattle (Washington, États-Unis) et Sapporo (Japon).

Pokémon GO Fest 2022 à Berlin, Allemagne : du vendredi 1er juillet 2022 au dimanche 3 juillet 2022.

Pokémon GO Fest 2022 à Seattle, WA, États-Unis : du vendredi 22 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022.

Pokémon GO Fest 2022 à Sapporo, Japon : du vendredi 22 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022.

« Nous sommes ravis de revenir aux origines de cet événement annuel et de continuer à organiser une expérience mondiale qui a déjà été appréciée par des millions de formateurs », a déclaré Niantic dans son communiqué.

Que nous puissions y assister en personne ou non, le Pokémon GO Fest 2022 revient avec la force d’antan avec l’intention de rassembler des dizaines de milliers de personnes et de célébrer ce qui est l’un des événements sociaux les plus massifs de l’histoire récente des jeux vidéo, avec un pouvoir de convocation à la portée de très peu.

