Sonic 2 : The Movie : que signifie la scène post-générique ?

Si vous êtes fans du hérisson bleu de SEGA, il ne vous sera pas difficile d’attraper toutes les références qui apparaissent aux jeux dans Sonic 2 : The Movie. Même ainsi, compte tenu de l’approche grand public du film, il est plus que probable que de nombreux téléspectateurs ne remarquent pas les Easter-eggs qui apparaissent dans l’œuvre ou qu’ils ne comprennent pas l’importance de la scène post-générique. Pour cette raison, nous vous l’expliquons ci-dessous et nous vous avons déjà prévenu que nous allions entrer dans le domaine des spoilers, nous vous recommandons donc d’avoir d’abord vu le film avant de lire cet article.

Que signifie la scène post-générique dans Sonic 2 ?

Après toutes les aventures que Sonic et compagnie vivent au cours des plus de deux heures de film, arrivent quelques génériques qui exciteront les plus nostalgiques. Avec un style 2D typique des jeux rétro de la saga, on découvre ceux qui ont participé à la création de l’oeuvre à travers une revue de tout ce qui s’est passé dans l’intrigue mais avec une section graphique très particulière. Cela devrait déjà être une raison suffisante pour rester jusqu’à la fin, ce qui vaut la peine d’être découvert sur la scène post-générique.

Dans ce cas, cela nous ramène à Green Hills, scène de la confrontation finale entre le Dr Robotnik et les héros principaux. Alors que les policiers se rétablissent, l’un des officiers s’approche du commandant pour l’informer qu’ils ont détecté de mystérieuses coordonnées qui mènent à une base de recherche. Après nous avoir momentanément laissé du miel sur les lèvres, le cliché se referme sur une capsule spécifique, qui finit par s’ouvrir et dévoiler une silhouette qui nous est plus que familière : Shadow.

Cela confirme une fois de plus qu’après ce film, nous aurons Sonic 3 à un moment donné, en plus d’une série d’action en direct Knuckles (quelque chose qui a déjà été confirmé par Paramount. Avec cela, l’univers cinématographique du hérisson bleu continuera de croître à l’avenir futur, cette fois avec l’ajout d’un des personnages les plus emblématiques de la saga : Shadow the Hedgehog, un hérisson créé artificiellement pour rivaliser avec la vitesse et la puissance de Sonic lui-même. Il est apparu pour la première fois dans Sonic Adventure 2 (2001, Dreamcast et Gamecube) et parmi ses pouvoirs se trouve celui de manipuler l’espace et le temps grâce à l’utilisation des Chaos Emeralds. Le troisième film de la saga tirera-t-il ce fil ? Seul le temps nous le dira.