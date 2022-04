Listes de films: tous les films en première cette semaine (1er-3 avril)

Quel week-end de premières est présenté dans le monde du cinéma. Comme tous les sept jours, les salles obscures reprennent peu à peu le devant de la scène après deux années fatidiques dues à la pandémie, mais ce premier week-end d’avril nous avons plusieurs noms propres, comme Morbius de Sony Pictures ou Sonic 2 : The Movie, de Paramount Pictures . Comme nous le faisons chaque semaine chez Netcost, nous allons passer en revue les premiers films ce week-end (du 1er au 3 avril) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

Morbius

Sonic 2 : le film

Scélérats

Masse

piégé dans le noir

Aime-moi

pour Chiara

Les Beatles et l’Inde

Morbius

Durée : 109 minutes.

Réalisation : Daniel Espinosa

Synopsis : Le docteur Michael Morbius (Jared Leto) est un biochimiste qui souffre d’une maladie rare du sang. Dans sa recherche d’un remède qui pourrait sauver sa vie et celle des autres, un trouble l’infecte et lui fait garder un combat entre le bien et le mal. Le vampire de Marvel arrive sur grand écran et fait partie du nouvel univers Spider-Man de Sony. Aura-t-il répondu aux attentes ?

Sonic 2 : le film

Durée : 122 minutes.

Réalisation : Jeff Fowler.

Synopsis : Après le succès du premier volet, le hérisson bleu de SEGA revient au cinéma avec une suite aux nombreuses nouveautés et aux visages reconnaissables par rapport à l’original, à commencer par le nouvel acolyte du méchant Robotnik, Knuckles, qui cherche une émeraude. avec le pouvoir de détruire les civilisations. Vous devez les arrêter.

Scélérats

Durée : 96 minutes.

Réalisation : Daniel Guzman.

Synopsis : Daniel Guzman dirige et joue dans cette comédie dramatique dans laquelle trois scélérats, Joaquín, Luisma et Brujo, se retrouvent après vingt ans et avec des vies très différentes de celles d’antan. Troubles, recherche d’argent à tout prix… Une aventure dans laquelle, désespérément, ils voudront résoudre les problèmes de misère de Joaquín ; même si les choses n’iront pas bien, disons.

Masse

Durée : 110 minutes.

Mise en scène : Fran Kranz.

Synopsis: Drame américain acclamé par la critique, y compris une nomination aux BAFTA Awards pour Ann Dowd pour la meilleure actrice dans un second rôle. Des années après que le fils de Richard (Reed Birney) et Linda (Ann Dowd) ait eu un problème majeur, Jay (Jason Isaacs) et Gail (Martha Plimpton) tentent de passer à autre chose. Le mieux noté de la semaine.

piégé dans le noir

Durée : 93 minutes.

Adresse : Nouvelle-Zélande.

Synopsis : Ce thriller d’horreur sur les enlèvements et les disparitions nous met dans le skin d’Alan et Jill, qui arrêtent soudainement leur véhicule au milieu de la nature sauvage néo-zélandaise pour profiter du paysage. Cependant, deux sans-abri se présentent et kidnappent la famille. Ce qui suit fait partie du film. Intrigue dès le départ.

Aime-moi

Durée : 112 minutes.

Réalisation : Leonardo Brzezicki.

Synopsis : Film argentin sur l’homosexualité, un drame familial. Santiago est émotionnellement fatal, sa vie personnelle tourne en rond. Un été vraiment maussade va lui faire vivre un tournant dans sa vie et celle de Laila, sa fille adolescente. Belle performance de Leonardo Sbaraglia, primé au Festival de Malaga.

pour Chiara

Durée : 121 minutes.

Direction : Jonas Carpignano.

Synopsis : D’Italie nous vient ce drame familial primé au Festival de Séville pour sa mise en scène. Une famille et leurs amis se réunissent pour célébrer le dix-huitième anniversaire de la fille aînée d’un des couples. Pour une raison quelconque, Claudio, le père de la fille, disparaît. Chiara va commencer à enquêter sur ce qui se passe.

Les Beatles et l’Inde

Durée : 96 minutes.

Réalisation : Ajoy Bose et Peter Compton.

Synopsis : L’inoubliable groupe britannique revient au cinéma avec un documentaire biographique sur le groupe. Musique pure sous forme de chronique historique sur l’histoire sentimentale entre les Beatles et l’Inde. Images d’archives, photographies et scènes avec témoignages des protagonistes. Un voyage mené par George, John, Paul et Ringo jugé « intéressant » et « surprenant » par la critique.