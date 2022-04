Kirby and the Forgotten Land entre dans l’histoire du Japon : nombre record lors de sa première

Kirby and the Forgotten Land a fait ses débuts au Japon. Le nouveau titre de la saga exclusif à Nintendo Switch est devenu le titre le plus vendu de la série de boules roses de HAL Laboratory au cours de sa première semaine. Avec plus de 380 060 exemplaires physiques vendus en seulement trois jours calculés (du 25 au 27 mars inclus), Nintendo remporte un énième succès dans le pays japonais, actuellement dominé d’une main de fer par l’éditeur du Royaume Champignon.

Kirby and the Forgotten Land, meilleur début dans l’histoire de Kirby au Japon

Les données de Famitsu parlent d’elles-mêmes et ne reflètent pas toute la réalité du succès de Kirby and the Forgotten Land lors de sa première, puisque seules les copies physiques sont comptées. Si l’on compte les chiffres numériques, les sources japonaises telles que le réseau de jeux vidéo COMG! placer le titre plus de 500 000 exemplaires dans sa première semaine, augmentant ainsi le record de la première incursion de ce personnage dans le genre de plate-forme 3D.

À ce jour, la saga Kirby avait conservé un statut de succès au Japon, mais modéré au cours de cette dernière décennie par une série de premières qui n’ont pas fini d’éblouir le public dans le pays asiatique. Pourtant, le podium comptait jusqu’à présent trois noms propres, dont les chiffres de sortie au Japon ont été absolument pulvérisés par Kirby and the Forgotten Land :

Kirby Super Star Ultra (2008, NDS) – 260 867 unités vendues Kirby 64: The Crystal Shards (2000, N64) – 245 508 unités vendues Kirby Triple Deluxe (2014, 3DS) – 225 448 unités vendues

Avec ces données, il est plus que probable que Kirby and the Forgotten Land dépassera confortablement le million d’exemplaires vendus rien qu’au Japon dans les mois à venir. Si nous mettons ces premières données en contexte avec le titre précédent de la saga sur Nintendo Switch, Kirby Star Allies (2018, NS), le titre d’il y a quatre ans a réussi à vendre 223 811 exemplaires physiques lors de sa première semaine au Japon.

Kirby and the Forgotten Land est un succès commercial, mais aussi critique. Vous pouvez lire notre analyse ici. Le jeu caméléon est disponible en format physique et numérique exclusivement pour Nintendo Switch.

Polices | Famitsu ; Bibliothèque de données de jeu