Morbius : que signifient les scènes post-générique ? explication complète

Morbius est maintenant disponible dans les cinémas du monde entier. Le film de Daniel Espinosa, mettant en vedette l’acteur de renom Jared Leto, atterrit dans des pièces sombres amenant le vampire Marvel, étroitement lié aux bandes dessinées Spider-Man, à la table. En effet, et comme Venom, Morbius fait partie de l’univers Spider-Man de Sony, qui se dessine petit à petit avec de nombreux personnages. Si vous voulez savoir combien de scènes post-crédits il y a dans Morbius et ce qu’elles signifient, continuez à lire.

Cet article comprend des spoilers d’intrigue pour Morbius, y compris des révélations sur les scènes finales à partir de ce moment.

Morbius a deux scènes post-crédit.

Morbius a un total de deux scènes post-crédit. Avec le premier d’entre eux, que nous détaillerons ci-dessous, il est également confirmé que les images de Michael Keaton (Adrian Toomes/Buitre/Vulture) dans les bandes-annonces ne sont pas réelles : cette scène n’apparaît pas dans le film, mais une autre. avec ce même personnage.

Première scène post-générique de Morbius : le retour du Vautour

Dans la première scène post-générique de Morbius, l’arrivée d’Adrian Toomes, le vautour joué par Michael Keaton, dans l’univers Spider-Man de Sony est confirmée. Nous nous souvenons tous de lui pour son rôle de vautour dans Spider-Man : Homecoming (2017) de l’UCM ; il est le principal méchant et finit par être emprisonné – pas mort. Pour une raison que nous ne comprenons pas, car elle est justifiée sans aucune sorte de logique, le vautour est tombé dans l’univers Sony. Dans la deuxième scène post-générique, la raison est « expliquée ».

Adrian Toomes / Vulture joué par Michael Keaton. De l’UCM à l’univers Sony. Raison?

Vulture apparaît dans un uniforme blanc, il est emprisonné. De même, Morbius apparaît dans une cellule vide, également emprisonné. Ils parviennent tous les deux à s’en sortir. Mais comment Toomes est-il arrivé ici ? On se souvient qu’il était présidé à l’UCM de Disney, pas à Sony.

Deuxième scène post-générique de Morbius : premier indice des Sinister Six

La scène suivante tente d’expliquer, avec un ciel violet à la manière de Spider-Man : No Way Home lorsque le sort du Docteur Strange mène à la brèche dans le multivers, que comme Venom il expérimente un aller-retour entre le MCU et l’Univers Sony, Vulture voyage également de l’univers Disney Marvel à l’univers Sony Marvel. Le résultat? Adrian Toomes arrive dans la dimension de Sony et rencontre le docteur Michael Morbius.

Jared Leto apparaît au volant d’une voiture à pleine vitesse dans une zone éloignée de la ville. Soudain, il rencontre le même vautour que nous avons vu dans Spider-Man : Homecoming ; c’est-à-dire l’Adrian Toomes avec le Flying Exo-suit propulsé par Chitauri. Comment avez-vous réussi à créer ce costume avec la technologie Chitauri ? Aucune idée. Nous rappelons qu’une telle technologie n’existe que dans l’univers cinématographique Marvel de Disney, pas dans celui de Sony. « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais je sais que c’est lié à Spider-Man », a déclaré le vautour à Morbius.

Et maintenant quoi? Quel acteur sera Spider-Man ? Qui seront les Sinister Six ?

Voici le premier recrutement d’Adrian Toomes / Vulture pour créer les Sinister Six de l’univers Spider-Man de Sony, qui compte déjà deux membres sûrs : Morbius et Vulture.

On s’attend à ce que Venom, qui appartient également à cet univers, soit le troisième membre. Quelle pourrait être la pièce ? Kraven the Hunter, qui aura son propre film avec Sony Pictures en 2023. Qui peut être le cinquième ? Peut-être Scorpion, qui est apparu dans la scène post-crédits de Spider-Man: Homecoming et dont on n’a plus entendu parler depuis.

Dans les plans futurs de Sony, nous trouvons une série d’action en direct Silk/Seda, mais nous ne savons pas s’ils introduiront ce personnage dans l’équation.

Et la question à un million de dollars : qui sera le protagoniste Peter Parker du futur univers Spider-Man de Sony ? Toutes les voix appellent Andrew Garfield. Bientôt nous laisserons des doutes.