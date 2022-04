E3 2023 confirmé : ce sera le retour de l’événement

L’Entertainment Software Association (ESA) a confirmé l’annulation de l’E3 2022. Un communiqué officiel vers minuit ce vendredi a considéré comme réglées les informations avancées par des médias tels que l’IGN, qui a assuré quelques heures avant l’annulation imminente de l’E3 pour la troisième année consécutive. en personne. Et c’est comme ça. Sans surprise, l’E3 2023 est désormais officiel et reviendra en format face à face et numérique l’été prochain.

L’E3 2022 est officiellement annulé ; L’ESA confirme l’E3 2023

« L’E3 reviendra en 2023 avec une vitrine revitalisée qui célèbre de nouveaux jeux vidéo passionnants et des innovations de l’industrie », commence l’ESA en parlant de ce Showcase revitalisée promise pour l’été prochain. Le dernier E3 en personne était l’E3 2019; entravé en 2020 par la période la plus complexe de la pandémie de COVID-19 ; délocalisé en 2021 avec un événement digital.

«Nous avons précédemment annoncé que l’E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison des risques pour la santé liés au COVID-19. Aujourd’hui, nous annonçons qu’il n’y aura pas non plus d’E3 numérique en 2022 », poursuivent-ils. En ce moment, l’Entertainment Software Association concentre ses efforts pour pouvoir préparer pendant un an et demi un E3 2023 qui s’adapte aux temps nouveaux, parvient à captiver à la fois les joueurs et les médias et devient, comme par le passé, le capitale mondiale de l’information du jeu vidéo l’année prochaine.

« Au lieu de cela, nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources à offrir une expérience E3 physique et numérique revitalisée l’été prochain. Qu’elle soit appréciée depuis le salon ou sur vos appareils préférés, la vitrine 2023 réunira une fois de plus la communauté, les médias et l’industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. »

L’E3 2023 se tiendra à Los Angeles, Californie, États-Unis, au cours de l’été 2023.

Le Summer Game Fest 2022 revient cet été; premiers détails

En parallèle, Geoff Keighley, promoteur et présentateur des Game Awards ou du Summer Game Fest, n’a pas pris plus de quelques minutes pour confirmer que le Summer Game Fest 2022 aura lieu cet été, plus précisément en juin, avec un événement en direct dans lequel ne manquera pas d’exclusivités mondiales. Ainsi, l’équivalent de l’E3 2022 a déjà un nom et un prénom ; Reste maintenant à savoir quels partenaires et éditeurs l’homme d’affaires nord-américain est capable d’attirer pour son festival particulier.

source | L’ESA