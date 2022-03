Le Summer Game Fest 2022 débutera en juin avec un événement en direct avec Geoff Keighley

Le Summer Game Fest ne manquera pas son rendez-vous annuel pour cet été 2022. A tel point que quelques minutes après l’annonce de l’annulation de l’E3 de cette année -tant en format physique que numérique-, l’organisation du festival du jeu vidéo d’été de le populaire Geoff Keighley a confirmé la célébration de son événement pour le mois de juin prochain, pour le moment, sans confirmer de jours précis. Ce que nous savons, c’est que le festival débutera en juin prochain avec un événement en direct animé par Geoff Keighley lui-même, promettant les exclusivités mondiales déjà classiques et plusieurs annonces d’éditeurs et d’entreprises.

Le Summer Game Fest revient en juin 2022

« Rejoignez-nous en juin pour le Summer Game Fest, une célébration de toute l’industrie du jeu vidéo, offrant un spectacle de lancement spectaculaire en direct animé par Geoff Keighley », peut-on lire dans le communiqué officiel de l’organisation du Summer Game Fest. De plus, dans la même annonce, ils nous encouragent à visiter la page officielle de l’événement pour être informé de toutes les nouvelles qui seront annoncées dans les semaines et les mois à venir.

Sur cette page, nous pouvons lire une FAQ pratiquement vide qui sera complétée au fur et à mesure que les nouvelles seront confirmées, même si nous pouvons déjà extraire quelques informations supplémentaires sur l’événement, comme le fait qu’aucune inscription ne sera nécessaire pour profiter de tout son contenu, qui sera également sois libre.

«Le Summer Game Fest 2022 proposera une liste d’émissions numériques en direct, y compris une émission de lancement en direct spectaculaire, animée par Geoff Keighley, remplie de premières mondiales, et Days of the Devs avec iam8Bit et Double Fine. Le spectacle d’ouverture sera suivi d’une série d’événements qui seront annoncés par les éditeurs et les plateformes de jeux », peut-on lire dans ladite FAQ en guise d’informations complémentaires.

source | Fête du jeu d’été