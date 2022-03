Abandoned annulé ? Blue Box règle les rumeurs : « Elles sont fausses »

Abandoned est toujours au centre de la polémique. Face aux rumeurs d’une éventuelle annulation, les responsables ont publié un message sur les réseaux sociaux où ils nient l’arrêt du développement. De plus, ils confirment le report du prologue jouable jusqu’à ce qu’il soit « stable, bon et prêt ».

Abandoned va toujours: déclaration officielle

« Chère communauté, nous avons récemment été bombardés de demandes et de questions sur l’état de développement d’Abandoned », commence Blue Box Game Studios sur son compte Twitter officiel. « En ce qui concerne les dernières rumeurs selon lesquelles Abandoned a été annulé, notre réponse est que ces rumeurs sont fausses. Nous travaillons sur la révélation via l’application Realtime Experience et les canaux en ligne parallèlement au prologue du jeu. »

D’après l’étude néerlandaise, ils révèlent qu’au départ, il était prévu pour le premier trimestre 2022, mais ils ne sont pas encore prêts à taquiner « sous-estimer notre feuille de route de développement ». « Nous sommes conscients de votre frustration et nous nous en excusons sincèrement. Nous continuerons à travailler sur le jeu et vous ferons savoir quand nous serons prêts. »

La déclaration apparaît des heures après que les utilisateurs ont remarqué la suppression de plusieurs tweets informatifs dans le compte officiel. Parmi eux se trouve celui qui a pointé la démo technique ; Dans ce lien, vous pouvez lire ce qu’il a dit.

Tout a commencé avec une entrée sur le blog officiel PlayStation. Dans ce document, un studio indépendant a annoncé son prochain jeu vidéo : Abandoned, une aventure narrative d’horreur et de survie exclusive à PlayStation 5. « Nous voulons offrir une expérience de jeu unique et personnelle qui semble réaliste. Chaque événement influence votre personnage. Si Jason s’essouffle après avoir couru (ou a peur), sa précision de tir en sera affectée. Contrairement aux titres de tir d’action, le tir d’armes dans Abandoned sera très lent. Vous devrez être tactique pour survivre », ont-ils déclaré.

La source: Jeux de la boîte bleue