L’E3 2022 est officiellement annulé. La nouvelle a bondi via un mail adressé à certaines personnalités, dont Will Powers, des relations publiques de Razer. L’annulation couvre le format numérique, c’est-à-dire qu’il n’y aura aucune célébration d’aucune sorte.

Je viens de recevoir un e-mail… C’est officiel, l’E3 numérique est officiellement annulé pour 2022. Beaucoup de sentiments mitigés à ce sujet… – Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) 31 mars 2022

Comme partagé par IGN à travers ses sources, les pourparlers pour faire un équivalent au format numérique sont restés dans l’air jusqu’à présent, mais cela ne s’est pas concrétisé. L’ESA, le groupe organisateur après l’E3, préparerait « un grand retour » pour l’année prochaine. Il faudra attendre les prochaines dates pour connaître officiellement les intentions du groupe.

Le Summer Game Fest renforce sa présence : « Rendez-vous en juin »

Geoff Keighley n’a pas perdu de temps pour renforcer la présence du Summer Game Fest dans le calendrier de l’industrie. L’événement du producteur confirme sa célébration en juin prochain « avec un spectacle d’ouverture spectaculaire » présenté par lui-même. « L’industrie du jeu vidéo se réunit pour faire avancer ce qui est à venir », lit-on dans l’en-tête de son site officiel.

Jusqu’à présent, les éditeurs qui participeront n’ont pas été confirmés. Si nous regardons la grille de l’année dernière, nous pouvons trouver des noms comme PlayStation, Xbox, 2K Games, Activision, Bandai Namco Entertainment, SEGA et Electronic Arts, entre autres.

L’édition 2021 a laissé le premier regard jouable sur Elden Ring comme point culminant. From Software a choisi la conclusion de l’événement pour montrer l’un des aperçus les plus demandés par la communauté à l’époque. De plus, Tiny Tina’s Wonderlands a confirmé sa future sortie, ainsi que Director’s Cut of Death Stranding. Jurassic World Evolution 2, Metal Slug Tactics et Lost Ark ont ​​mis la cerise sur le gâteau. Vous pouvez lire le résumé de ce que la nuit a donné d’elle-même sur ce lien.

