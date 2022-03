Firesprite (PlayStation) travaille sur un jeu d’horreur triple A basé sur Unreal Engine 5

Firesprite, l’équipe acquise par PlayStation Studios en 2021, dévoile les premiers détails de son prochain projet. Une offre d’emploi sur leur site officiel indique qu’ils travaillent « sur une aventure d’horreur triple A axée sur la narration basée sur Unreal Engine 5 ».

Le poste vacant lié à cette description est directeur narratif, ce qui suggère qu’il reste au début de son développement. « Le directeur narratif est responsable de la narration du projet, aidant à établir et à considérer l’univers et le contexte du jeu, avec la responsabilité de la qualité de la mise en œuvre du contenu narratif et de son lancement », précisent-ils dans l’offre.

De nouveaux rôles de production sont désormais en ligne sur notre site Web ! ✨ Découvrez nos dernières opportunités passionnantes, notamment : 🔥Responsable du développement studio

🔥Directeur du développement

🔥 Responsable des opérations en direct

🔥Responsable du développement En savoir plus ➡️ https://t.co/tbLVTyhdLW pic.twitter.com/zDOeGTtyip – Firesprite (@FirespriteGames) 30 mars 2022

Firesprite fait partie des PlayStation Studios : quelle est son origine ?

Certains membres de Firesprite sont originaires du SIE Studio Liverpool, l’un des studios Sony qui a fermé ses portes au cours de la dernière décennie. Depuis lors, ce label indépendant a travaillé avec PlayStation sur des titres comme The Playroom et The Persistence. Ce n’est qu’en septembre 2021 que PlayStation Studios l’a ajouté à ses rangs.

« Firesprite est un studio créatif et ambitieux, et ils ont créé des expériences incroyables qui font ressortir tout le potentiel de notre matériel. Les compétences techniques et créatives de l’équipe seront essentielles pour développer notre catalogue stellaire de jeux exclusifs, et je pense que vous allez adorer ce qui est à venir », a déclaré Hermen Hulst, responsable des études internes, lors du communiqué officiel.

La persistance a obtenu dans cette maison une note de 7,8 sur 10. Lors des conclusions, nous avons dit que c’était « l’un des meilleurs jeux vidéo PlayStation VR. « Le titre Firesprite Games est une aventure d’action, de furtivité et d’horreur à la première personne. Un cocktail composé d’éléments de Dead Space, Alien Isolation et Zombi U, des ingrédients qui se combinent à merveille et sont assaisonnés d’une idée formidablement originale : faire une exploration spatiale roguelike avec tous. Long, avec beaucoup d’armes et d’ennemis, plein de choses à améliorer et à débloquer… Il n’y a aucun doute, The Persistence est l’une des propositions les plus solides et complètes de tout le catalogue de réalité virtuelle ». Vous pouvez lire le texte complet ici.

