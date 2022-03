Konami ouvre le site Web du 35e anniversaire de Metal Gear

Konami se prépare à célébrer le 35e anniversaire de Metal Gear. Le premier épisode a fait ses débuts le 7 juillet 1987, ce qui allait commencer l’une des sagas les plus connues de l’industrie du jeu vidéo. À l’heure actuelle, la société japonaise porte le logo, qui combine le point d’exclamation mythique avec 35 ans. Vous pouvez y accéder sur ce lien.

Où en est la saga Metal Gear ?

La marque est en pause indéfinie depuis la sortie de Metal Gear Survive, un spin-off basé sur la technologie vue dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Et c’est que le cinquième volet principal a marqué le destin de Hideo Kojima dans l’industrie. Le créatif japonais a abandonné sa carrière chez Konami pour former un studio indépendant (Kojima Productions), qui lancera Death Stranding quatre ans plus tard.

Logo anniversaire sur le site officiel

David Hayter, l’acteur derrière la voix de Snake à l’exception de Ground Zeroes et The Phantom Pain, a déclaré en 2021 que la possibilité d’un remake de Metal Gear Solid gagnait en force. « J’ai eu la confirmation qu’il ne s’agissait peut-être pas d’une rumeur il y a quelques jours », a-t-il déclaré dans un podcast. « Même cela reste une rumeur, mais maintenant c’est une rumeur au sein de l’industrie, donc cela a tendance à être un peu plus fiable. »

The Phantom Pain était l’abandon par Kojima de son travail chez Konami, mais il l’a toujours en tête. Le 2 mars 2022, il partageait sur les réseaux sociaux la signification d’un des éléments qui survolent l’aventure. Le réalisateur a pointé du doigt la chanson The Man Who Sold The World, la chanson qui passe à l’hôpital de Chypre pendant les premières minutes du match. « Si vous écoutez attentivement les paroles, vous pouvez comprendre la structure de MGSV », a-t-il commenté. Vous pouvez lire l’intégralité de l’actualité sur ce lien.

Source : Konami