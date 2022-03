TheGrefg montre sa nouvelle configuration spectaculaire aux côtés de Red Bull

David Cánovas, mieux connu sur Internet sous le nom de TheGrefg, a partagé sa nouvelle configuration. L’équipe Red Bull a fait appel à des architectes pour construire une version « étendue et améliorée » de la salle où le streamer effectue ses émissions en direct.

Comment la configuration de TheGrefg s’est-elle améliorée ?

La table a été l’un des éléments les plus remarquables de la rénovation. De Red Bull, ils soulignent qu’il s’agit d’une « table unique, il n’y en a pas d’autre au monde ». Avec lui, ils voulaient résoudre l’un des problèmes que Cánovas avait jusqu’à présent : l’enchevêtrement de câbles à l’arrière. Il a été construit en corian, une résine spéciale qui permet d’obtenir de grandes épaisseurs tout en conservant un poids léger. Maintenant, seuls deux câbles sortent de la table.

La table et le canapé derrière lui peuvent être déplacés autour de l’ensemble. En fait, le canapé cache une des surprises de l’aménagement. En repartant, il découvre une tribune pouvant accueillir « quatre ou cinq personnes ». Autour de la salle se trouvent trois caméras, un Lumix, un PTZ de Panasonic et un Sony Alpha 7 III. Tout ça pour que les fans ne manquent de rien.

L’éclairage, en revanche, s’adaptera en fonction du point où se trouve TheGefg, qui agira en accord avec le mur vidéo au-dessus du canapé. Tout cela créera des « atmosphères valorisantes » pour la diffusion. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là : vos followers pourront voir des lancements de confettis grâce aux canons situés sur les étagères.

Vos fans apprécieront d’autres détails de l’installation, comme la boîte mystère située dans l’un des compartiments du canapé. Cánovas a partagé avec Red Bull son désir de donner un rôle plus pertinent à ses followers. Des jeux seront joués avec la boîte et divers bonus seront offerts à ceux qui « interagissent et maintiennent le flux en vie ».

Source : Redbull