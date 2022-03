Star Wars : Obi-Wan Kenobi retarde sa première de quelques jours

Star Wars : Obi-Wan Kenobi bouge légèrement sur le calendrier. La série sur le mythique Jedi sera diffusée sur Disney + le 27 mai, deux jours après sa première date. De plus, il débutera avec un double épisode, contrairement à ce qu’on a pu voir dans les dernières productions Star Wars de la plateforme. C’est Ewan McGregor lui-même qui s’est chargé de la communiquer.

Tout ce que l’on sait sur Star Wars : Obi-Wan Kenobi

En haut de cette actualité, vous pouvez voir sa première bande-annonce officielle. L’épopée est garantie dès le premier accord de Duel of the Fates. Star Wars : Obi-Wan Kenobi reprendra 10 ans après La Revanche des Sith, où le personnage « a fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui est devenu son côté sombre comme le Seigneur Sith Dark Vador. »

Selon Disney+, le Maître Jedi « se lance dans une mission cruciale. Kenobi doit faire face à des alliés devenus ennemis et à la colère de l’Empire. » La série prendra un total de 6 épisodes pour raconter son arc narratif. Le producteur est aussi percutant : il s’agit d’une « série limitée », ce qui rend difficile de prolonger une autre saison.

Ewan McGregor revêtira à nouveau le capot emblématique en tant que maître Jedi aux côtés du retour de Hayden Christesen en tant que Dark Vador. Ils seront accompagnés d’autres artistes tels que Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie, entre autres.

Dark Maul en méchant ? Pablo Hidalgo, de la division Story Group, a démenti la nouvelle qui l’indiquait. Une autre source de Lucasfilm assure qu’il n’a jamais été sur la table et que l’acteur original n’a pas été vu sur le plateau.

La source: Star Wars : Obi-Wan Kenobi sur Twitter