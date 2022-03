Total War : Warhammer, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store

L’Epic Games Store propose une rotation hebdomadaire des jeux gratuits. La plate-forme a livré comme promis et a proposé deux titres, qui peuvent être réclamés entièrement gratuitement. Une fois cette étape franchie, Total War: Warhammer et City of Brass feront définitivement partie de la bibliothèque, à condition que vous en fassiez la demande avant le jeudi 7 avril. A cette date seront activés : Rogue Legacy et The Vanishing of Ethan Carter.

Total War : Warhammer est un jeu de stratégie basé sur la saga fantastique populaire. Des batailles épiques attendent le joueur, qui est canalisé à travers « une campagne addictive de construction d’empire au tour par tour avec des batailles colossales et brutales en temps réel », comme expliqué dans la description officielle. City of Brass, quant à lui, nous permet d’incarner un voleur dans un jeu d’action à la première personne. Avec un décor arabe, les utilisateurs devront se frayer un chemin et en finir avec les hordes de zombies qui parcourent les arènes.

Comment télécharger gratuitement sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, accédez au lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : EpicGames