Les néons de Narita Boy vont à nouveau briller : spin-off annoncé pour 2023

Hier 30 mars, Studio Koba en a profité pour rappeler sur les réseaux sociaux qu’un an s’est écoulé depuis le lancement de Narita Boy, son jeu vidéo d’action aux accents nostalgiques des eighties. Ceux qui ont apprécié le titre ont de la chance, car tout semble indiquer que ses néons brilleront à nouveau dans le futur. La développeuse a confirmé sur Twitter qu’elle travaillait déjà sur sa nouvelle production, rien de plus et rien de moins qu’un spin-off de cette IP.

« Aujourd’hui est un jour spécial pour nous. Nous fêtons l’anniversaire de Narita Boy et… nous vous annonçons que nous travaillons sur un nouveau jeu ! », publient-ils sur le réseau social précité. « Ça va être un spin-off de Narita Boy, plus fou et plus jouable, avec plus de combats, de boss et beaucoup plus de fun. Et avec des graphismes hilarants. Ils promettent également « une bande son particulière » et assurent qu’ils veulent à nouveau surprendre les joueurs.

Le lancement? Pas en 2022, mais en 2023. Studio Koba demande aux personnes intéressées de les suivre sur les réseaux sociaux pour se tenir au courant de l’actualité de leur nouveau projet. Dans tous les cas, à partir de Netcost, nous vous proposerons également tous les détails dès qu’ils seront découverts.

Parfum classique rétro

Narita Boy est un jeu d’action qui rappelle les classiques rétro, tant par son thème que par son gameplay. Dans les années 80, The Creator a conçu une console de jeux vidéo, Narita One. Son titre star ? Exactement, Narita Boy ! Devenu un titre à succès, les ventes des cartouches montent en flèche, tandis qu’au sein du code binaire se vit une aventure différente. Dans le domaine numérique, Lui a effacé les souvenirs du Créateur. C’est le moment du héros.

Narita Boy est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC, également sur Xbox Game Pass. Vous pouvez lire l’analyse de Netcost sur ce lien.

source | Studio Koba