Xbox recule et continuera à autoriser le partage de clips directement sur Twitter

Microsoft n’éliminera finalement pas la possibilité de partager des vidéos captées sur la console directement sur Twitter. La confirmation est venue peu de temps après que ceux de Redmond ont annoncé leur intention d’éliminer cette option, à quel point les plaintes ont commencé à être entendues. Par conséquent, Xbox retire sa position à cet égard, comme ils l’ont assuré dans un communiqué officiel.

« Merci pour vos commentaires sur le changement de l’option de partage sur Twitter que nous avons lancée dans la build 2204. Cette modification a été rétablie » à la version précédente dans cette nouvelle build « , a expliqué le responsable du programme Xbox Insider, Brad Rossetti. Il y a eu des spéculations selon lesquelles la décision de supprimer la fonctionnalité était due à un manque d’utilisation, mais après les plaintes des joueurs, ils ont finalement décidé de faire marche arrière.

2/2 Plans de vol de la partie 2 – Prévoyez de prendre une nouvelle version 2204 sur l’anneau bêta plus tard dans la journée avec des détails à venir – Merci pour vos commentaires sur le changement de fonctionnalité de partage Twitter que nous avons effectué en 2204 – ce changement est en train de revenir au comportement précédent à partir d’aujourd’hui dans cette nouvelle construction – Brad Rossetti (@WorkWombatman) 30 mars 2022

Capturer et partager, une priorité

L’amélioration de la capture vidéo est l’une de celles qu’ils ont établies comme une priorité pour l’avenir, comme Jason Ronald, de Xbox, l’a commenté en novembre dernier. « Je vais certainement dire que Game DVR est l’un des domaines (l’expérience de capture et de partage) où j’aurais aimé que nous ayons fait plus de progrès que cette année. C’est une priorité pour nous. »

Ronald a admis que bien que des progrès aient été réalisés à cet égard, ils ont continué à écouter les commentaires des utilisateurs car il y a encore du « travail à faire ». Ainsi, l’idée est de continuer à travailler dessus.

Microsoft continue de mettre en œuvre des améliorations dans le système d’exploitation de la Xbox One, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. De plus, les Nord-Américains progressent dans d’autres domaines, tels que le cloud gaming. Ils ont récemment annoncé l’ouverture d’une division qui se concentrera sur la production de titres de streaming natifs, ce qui leur permettra d’effectuer des tâches qui contribuent à renforcer la qualité de leurs produits.

