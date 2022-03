Marvel’s Avengers connaît des « crashs » sur PS5 : la solution est en route

Le jeu Avengers ne décolle pas tout à fait. Le titre développé par Crystal Dynamics était commercialisé comme un jeu de type service, mais le dernier grand contenu remonte à août 2021, lorsque The Wakanda War est devenu gratuit pour toutes les versions. Maintenant, le studio a confirmé sur Twitter que certains joueurs PlayStation 5 rencontraient un problème désagréable provoquant le plantage du jeu.

« Notre équipe continue d’enquêter sur un problème provoquant des plantages pour certains joueurs PS5. Nous pensons avoir identifié une solution qui est actuellement mise en œuvre et testée. Nous espérons avoir plus de nouvelles demain matin, donc nous continuerons à vous tenir informés », expliquent-ils dans le communiqué.

Allez dans Opérations et réinitialisez la progression de votre campagne de réassemblage. Dès que vous devenez jeune Kamala le jour A, forcez la fermeture du jeu depuis l’écran d’accueil PS, vous devriez alors pouvoir démarrer Avengers Initiative. – Les Vengeurs de Marvel (@PlayAvengers) 30 mars 2022

Solution temporaire

Tout en travaillant sur le correctif, Crystal Dynamics a fourni aux utilisateurs une solution temporaire, qui consiste à accéder aux opérations et à redémarrer le processus de campagne principal. Dès que vous devenez jeune Kamala pendant A-Day, fermez le jeu depuis l’écran d’accueil PS5. Vous devriez alors pouvoir démarrer l’Initiative Avengers.

Marvel’s Avengers est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Xbox Series S, PC et Google Stadia. En exclusivité sur les consoles PlayStation, tous ceux qui possèdent le jeu peuvent accéder gratuitement à Spider-Man. Ce personnage exclusif est le seul sorti à ce jour. Il a ses propres capacités et est différent de la version de Marvel’s Spider-Man et de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, puisque l’univers des deux jeux vidéo est différent.

Les développeurs ont demandé un peu plus de temps pour préparer le patch 2.3, qu’ils ont dû retarder afin de s’assurer que « les nouveaux paramètres et l’ajout de missions » fonctionnent comme prévu. Ils n’ont pas encore partagé de nouvelle date de sortie.

