Summum Aeterna est la nouvelle œuvre des créateurs d’Aeterna Noctis; premiers détails

Summum Aeterna est la nouvelle œuvre d’Aeternum Games Studios, responsable de la metroidvania espagnole Aeterna Noctis. A cette occasion, le studio choisit de faire le saut vers le roguelite « où l’action est frénétique ». Le jeu devrait bientôt faire ses débuts sur Steam dans le cadre du programme d’accès anticipé, où il restera « pendant un an et demi ». La version finale arrivera au début de 2024.

Tout ce que l’on sait sur Summum Aeterna

« Summum Aeterna est un roguelite qui combine des mécanismes d’exploration de donjons avec des combats rapides et un style artistique 2D unique », commence le studio dans sa description officielle. « En endossant le rôle du Roi des Ténèbres, un seigneur de guerre puissant, fort et, pourquoi pas, séduisant condamné à la vie éternelle, vous explorerez des donjons imprenables regorgeant de trésors, de pièges, de hordes d’ennemis et de boss puissants. Descendez dans les profondeurs les plus dangereuses d’Aeterna et frayez-vous un chemin jusqu’à la fin de chaque donjon… si vous le pouvez ! »

D’Aeternum Games Studio, ils soulignent qu’ils incluront « une fonctionnalité originale jamais vue auparavant dans le genre ». Les graines, comme ils l’appellent, vous permettent de créer « des donjons uniques avec différents comportements ennemis, des récompenses, des rencontres aléatoires et même une taille de carte plus grande ».

Cet épisode agit comme une préquelle dérivée d’Aeterna Noctis. Les événements du jeu se déroulent des milliers d’années auparavant, vous pouvez donc vous attendre à ce que de nouvelles histoires façonnent son univers. De plus, la marque de fabrique de l’étude restera : ils confirment que « chaque atout, ennemi, personnage et animation a été dessiné à la main en utilisant des techniques 2D traditionnelles ». « Tout ce que vous voyez dans Summum Aeterna, du plus petit coffre au boss le plus colossal, a d’innombrables heures de dur travail de dessin », concluent-ils.

Aeterna Noctis a obtenu dans cette maison une note de 8,1 sur 10. Vous pouvez lire les notes complètes sur ce lien.

Source : communiqué de presse (AeternaTheGame)