Spielberg a recommandé à Michael Bay de quitter Transformers : « Je savais que je devais arrêter »

La saga cinématographique Transformers, comme elle plus ou moins, est l’une des plus rentables de l’histoire du cinéma. Et c’est qu’avec ses six versements à ce jour (et d’autres à venir), il a levé près de 5 000 millions de dollars dans le monde depuis 2007. Maintenant, le réalisateur Michael Bay, responsable des cinq premiers films de la franchise, a admis que « Il a fait ne sait pas s’arrêter à temps » et que même Steven Spielberg, le réalisateur légendaire, lui a recommandé d’arrêter après avoir clôturé la trilogie initiale.

Une saga d’action milliardaire

C’est ainsi que le cinéaste l’expliquait dans une récente interview promotionnelle pour Ambulance, son nouveau film avec Jake Gyllenhaal : « J’en ai fait trop. Steven Spielberg a dit « arrête après le troisième » et je lui ai dit que j’arrêterais. Le studio m’a supplié d’en faire un quatrième, et ils ont également levé un milliard. Et puis je leur ai dit que je ne ferais plus rien. Et ils supplièrent à nouveau. J’aurais dû arrêter, mais ils étaient amusants à tirer. »

Bien sûr, Bay avoue qu’en affrontant la première partie, il a souffert de vertiges dus à toute la nouvelle technologie qu’il allait appliquer à ses effets spéciaux : « C’était une technologie dont nous ne savions pas si elle fonctionnerait, et plus tard elle s’est avéré très réussi. C’était la première fois que les effets numériques étaient si réfléchissants, ils ont donc défini un nouveau cap. C’était une expérience amusante. Il a fait plus de 700 millions de dollars, c’est beaucoup de billets et beaucoup de téléspectateurs qui le regardent. »

Bien sûr, s’il y a quelque chose de positif à tirer de la franchise Michael Bay avec Transformers, ce sont ses effets visuels spectaculaires. Le prochain Transformers au cinéma est le nouveau film Transformers : Le réveil des Bêtes, prévu pour 2023 après son dernier report. En attendant, on peut profiter de la série animée Transformers : War for Cybertron sur Netflix.

source | Royaume-Uni