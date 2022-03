Tencent Games investit dans Novarama (Invizimals)

Tencent Games continue de se renforcer en Espagne. Le géant asiatique investit dans Novarama, responsable de hits comme Invizimals, qui travaille sur un nouveau MMO multijoueur qui n’a pas encore été révélé. De cette manière, Tencent devient actionnaire de l’étude catalane.

« Comme l’a dit Sir Isaac Newton : pour voir plus loin, il faut grimper sur les épaules de géants », commente Dani Sánchez-Crespo, PDG de Novarama. « Pour nous, un partenariat avec Tencent, le leader mondial de la création de jeux en ligne, ouvre un immense monde de possibilités. »

Sánchez-Crespo souligne que la nouvelle n’est pas seulement un grand jour pour le studio, mais « également pour toute l’industrie espagnole du jeu vidéo en général ». « Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure passionnante. Nous avons hâte de vous montrer sur quoi nous travaillons. »

Pour voir leur dernier travail, il faut remonter à juillet 2019. Killsquad est un jeu d’action coopératif de haut en bas qui mélange le jeu de tir à deux bâtons avec des éléments de hack and slash, comme ils le décrivent dans leur profil. Vous pouvez le trouver sur PC via Steam.

Alliances Tencent Games en Espagne : Tequila Works

Mars a été un mois particulièrement chargé dans les bureaux de Tencent Games. Le 15, nous avons appris l’investissement dans Tequila Works. Les créateurs de RiME, qui travaillent sur Song of Nunu : A League of Legends Story, recevront « les moyens nécessaires » pour faire passer leurs jeux « au niveau supérieur ».

« C’est un partenaire qui sait valoriser les plus grands talents créatifs avec l’originalité comme drapeau. Celui qui respecte notre indépendance et notre liberté de création. Cette alliance nous permettra de nous concentrer sur la poursuite de nos IP d’origine, pour lesquelles nous sommes connus, et de créer les meilleures expériences avec lesquelles nous pourrions vivre », a déclaré Raúl Rubio, PDG de l’équipe. Vous pouvez lire les déclarations complètes via ce lien.

Source : communiqué de presse