Star Wars : Lando | Donald Glover fait allusion à son retour

Lors de cette journée des investisseurs Disney 2020, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, est montée sur scène pour présenter tous les produits Star Wars qui arriveront dans le futur. Parmi les dizaines de logos figurait celui de Star Wars : Lando, une série qui sera bientôt diffusée sur Disney+. Donald Glover, qui incarnait le chasseur de primes dans le film Solo : A Star Wars Story, a annoncé son retour dans une interview accordée à Jimmy Kimel Live !

Kimmel a assuré que Glover allait commencer à travailler sur Lando et l’acteur a répondu en plaisantant : « Est-ce que je vais le faire ? Tu comptes toutes mes affaires. Non, oui, j’ai beaucoup de choses. J’aime m’épanouir, puis m’éloigner… et maintenant c’est définitivement le moment d’en commencer un [proyectos]. J’ai travaillé sur beaucoup de choses, même si je voulais que tout sorte en même temps. Je pense que c’est ce qui est important pour moi. »

Logo Star Wars : Lando.

Et qu’en est-il de Billy Dee Williams ?

Certes, ce n’est pas officiellement confirmé. Lucasfilm n’a pas non plus annoncé à aucun moment que Donald Glover serait choisi pour la série, mais considérant que l’acteur a participé à Solo, il est peu probable qu’ils décident de changer d’interprète. Il n’y a pas non plus d’informations sur la possibilité que Billy Dee Williams, l’acteur qui a joué Lando Calrissian dans la trilogie classique, dans The Rise of Skywalker et dans d’autres produits (Rebels ou LEGO Star Wars : The Skywalker Saga), revienne en tant que Lando vieil homme.

L’histoire de Lando ne s’est pas non plus terminée dans la chronologie post-retour du Jedi. Le roman Shadow of the Sith, qui sortira en juin (version anglaise), se déroulera près de deux décennies après la chute de l’Empire galactique et mettra en vedette Luke Skywalker et Lando Calrissian. Ils suivront le sillage laissé par les Sith sur Exogol, qui servira de lien vers la trilogie suite.

