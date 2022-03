Sonic 2 : The Movie, voici son clip exclusif et inédit

Vient la première tant attendue de Sonic 2: The Movie, la suite de la première adaptation sur grand écran des aventures du hérisson bleu de SEGA. Chez Netcost, nous l’avons déjà vu et nous vous laissons ici avec un clip exclusif du film, jamais vu auparavant (il dirige cette pièce). De plus, on vous propose une critique sans spoilers afin que vous compreniez comment cette suite a amélioré la formule avant d’aller au cinéma pour en profiter.

Tout sur la première de Sonic 2: The Movie

Ce vendredi 1er avril, la suite du film Sonic sort en salles. Réalisé à nouveau par Jeff Fowler, il reprend l’intrigue laissée ouverte dans la première partie pour nous présenter un Sonic détendu alors qu’il vit sa vie à Green Hills et que son ennemi juré, le Dr Robotnik, se retrouve en exil sur une planète lointaine. Cependant, il ne lui faudra pas longtemps pour s’échapper pour revenir sur Terre… et cette fois-ci il le fera accompagné d’un allié très puissant : Knuckles. Pour les affronter, Sonic aura l’aide de Tails, un personnage que l’on connaît très bien dans la saga vidéoludique SEGA.

D’autre part, étant une action en direct, nous trouvons également des personnages humains et c’est à eux que le clip qui dirige cette pièce est dédié. Le contexte est que Rachel, la sœur de Maddie (partenaire de Tom, partenaire de Sonic), sait déjà comment son beau-frère et son compagnon bleu sont capables de faire du chahut. Pour cette raison, et étant donné que c’est le jour de son mariage, elle fait la paix avec lui en raison d’événements passés tout en l’avertissant que s’il agace son grand jour « ça va craquer ».

Comment cet avertissement et le reste des scènes qui composent les plus de deux heures de film seront-ils résolus ? Vous pouvez le découvrir à partir de ce vendredi 1er avril.