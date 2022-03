Nintendo Switch Online obtient de nouveaux jeux NES et SNES : Earthworm Jim 2 et plus

Nintendo Switch Online - Abonnement 12 Mois Famille | Code de téléchargement (Switch)

Abonnement de 365 jours pour jusqu'à huit comptes Nintendo, parfait pour la famille. Jeu en ligne : faites équipe avec vos amis et affrontez des rivaux du monde entier. NES et Super NES : profitez d'un catalogue de jeux classiques de la NES et Super NES constamment enrichi. Cloud des données de sauvegarde : conservez automatiquement et en toute sécurité vos données de sauvegarde en ligne pour y accéder facilement par la suite. Après votre achat, vous recevrez un email contenant un code ainsi que les instructions détaillées pour procéder à son activation. Le code se trouve aussi sur votre compte Amazon, dans la rubrique "Votre bibliothèque de jeux". Le code peut être offert comme cadeau. Il n'est pas nécessaire de posséder un compte eShop pour acheter ce produit. L'envoi du code est en général immédiat mais peut exceptionnellement prendre jusqu'à 4 heures.