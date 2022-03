Disney censure le sang et la violence dans Marvel’s Falcon and the Winter Soldier « par erreur »

Falcon and the Winter Soldier, la série Marvel Studios arrivée sur Disney + l’année dernière, a subi la censure dans quelques scènes dans lesquelles le ton violent a été abaissé. A tel point que ces dernières heures, les fans ont remarqué que deux scènes spécifiques avaient été modifiées, à la fois pour effacer les traces de sang d’un mort et pour modifier un empalement avec une tige de métal. Disney a déjà réagi à la nouvelle, assurant que tout est le résultat d’une erreur.

La censure arrive à Marvel, pour rester ?

Ainsi, la première scène modifiée montre la mort de Wilfred Nagel, le scientifique d’Hydra, bien qu’avec un ton totalement différent. Et c’est que si dans la version originale on voit le cadavre au sol avec plusieurs taches de sang sur le torse et le visage et les yeux ouverts, dans la version censurée toute trace de sang disparaît et les yeux sont fermés.

La deuxième scène censurée nous amène à la partie où Falcon et Bucky se battent dans l’entrepôt de conteneurs de Madripoor contre de nombreux ennemis ; à un moment de la scène, Bucky jette une barre de fer sur une mercenaire pour l’empaler sur un récipient. Dans la scène censurée, la tige de métal rebondit simplement et tombe au sol.

Selon Disney, il s’agit simplement d’une erreur dans le logiciel de contrôle et assure que la version originale sera bientôt restaurée, montrant à nouveau les scènes avec un ton plus violent. Est-ce une simple erreur ou peut-être que Disney a essayé de modifier le matériel original pour une raison quelconque et face à la viralisation a pris du recul ? Nous devrons attendre pour voir si les scènes originales reviennent réellement et si cette pratique s’étend à d’autres séries de MCU.

source | IGN | LeDirect